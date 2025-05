Tunisie: Basket - Finale du championnat Acte 4 - CA-USM (15h00) - Ouvert !

Le CA cherchera à gagner pour remporter le sacre l'USM, de son côté, doit l'emporter pour espérer jouer la belle à Monastir.

Elle sera longue cette 4e confrontation CA-USM qui se tient à la salle Gorjani à partir de 15h00 pour les deux équipes. C'est un match qui aura de grandes conséquences dans les deux cas. Si le CA l'emporte, il clôturera le débat et sera champion de Tunisie, alors que si l'USM le fait, elle reviendra de loin et pourra jouer le match décisif à Monastir. Autant dire le poids de ce match qui sera crispé et peu spectaculaire avec des joueurs qui vont tenter de prendre l'avantage dès le début.

Le CA a facilement gagné le troisième match mercredi, en comptant sur le duo Dixon-Saada. Les Clubistes étaient plus organisés et plus réguliers avec un Abada qui pourra, aujourd'hui, donner plus de solutions s'il récupère à temps de sa blessure à l'épaule. Dans le camp monastirien, le dernier match était un ratage total. L'équipe n'a pas bien défendu et n'a pas trouvé ses pointeurs, tels que Hardy, Haddad et Selimen. Nous sommes partis pour une explication chaude et ouverte.

Espérons que le trio arbitral étranger sera à la hauteur dans un match où le nombre des fautes individuelles va beaucoup influencer les changements et les plans de jeu des deux entraîneurs, Wagner et Curado.