Tunisie: 23,8 milliards DT en circulation au 22 mai 2025

Les billets et monnaies en circulation en Tunisie ont enregistré une augmentation de 13%, passant de 21 milliards DT, au 22 mai 2024, à 23,8 milliards DT actuellement, selon les indicateurs monétaires et financiers publiés vendredi par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Mohamed Salah Souilem, ancien Directeur Général de la politique monétaire à la BCT, a expliqué dans une interview accordée à l'agence TAP que cette hausse des billets et monnaies en circulation est un « résultat évident de la nouvelle loi sur les chèques ».

Il a ajouté que les Tunisiens ont de plus en plus recours aux liquidités, « en substitution à l'utilisation des chèques, qui restent pourtant le moyen de paiement le plus utilisé dans le pays ».

Les données de la BCT ont également révélé une légère baisse des avoirs nets en devises de 0,1%, passant de 22,9 milliards DT (105 jours d'importation) à 22,6 milliards DT (98 jours d'importation) au 20 mai 2025.

En revanche, les revenus du travail et les recettes touristiques ont connu une évolution positive, respectivement de 8,5% (atteignant 3 milliards DT) et de 7,1% (atteignant 2,3 milliards DT) à la même date. Les services de la dette extérieure, quant à eux, sont restés stables à 7 milliards DT entre mai 2024 et mai 2025.

Enfin, l'encours de la dette publique a été estimé à 81,2% du PIB durant l'exercice 2024, contre 84,6% en 2023.