Tunisie: KPIT Technologies ouvre un centre de 1,3 million d'euros à Sfax pour transformer l'industrie automobile

KPIT Technologies, multinationale spécialisée dans les services de recherche et développement de logiciels pour le secteur automobile, a inauguré hier vendredi son tout nouveau Centre d'Ingénierie Logicielle à Sfax, dans le parc technologique de la ville. Cet événement marque une étape stratégique dans l'expansion de l'entreprise en Tunisie et confirme son engagement à développer un véritable hub d'innovation et de talents au service de la transformation de la mobilité à l'échelle mondiale.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Anup Sable, directeur technique de KPIT Technologies, a exprimé la fierté de l'entreprise quant à cette nouvelle installation qui, selon lui, vient renforcer la position de la Tunisie comme un pôle d'excellence dans l'ingénierie logicielle et les technologies de la mobilité. "Ce centre est une réponse directe aux défis mondiaux auxquels l'industrie automobile fait face. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur les talents tunisiens pour contribuer à l'évolution de la mobilité durable et intelligente", a-t-il déclaré.

Un centre de 1,3 million d'euros pour développer l'innovation en Tunisie

Le centre d'ingénierie logicielle, d'une valeur de 1,3 million d'euros (soit plus de 4 millions de dinars tunisiens), dispose de trois étages et pourra accueillir jusqu'à 380 ingénieurs spécialisés dans le développement de logiciels pour le secteur automobile.

L'infrastructure est conçue pour répondre aux besoins d'une industrie en constante évolution, notamment dans les domaines des véhicules électriques, connectés et autonomes.

"Nous travaillons déjà avec de nombreux acteurs majeurs de l'industrie automobile mondiale. Ce centre nous permettra non seulement d'accélérer le développement de solutions logicielles de pointe, mais aussi d'étendre notre réseau de partenaires dans la région MENA et au-delà", a ajouté Firas Feki, directeur général du centre à Sfax.

En effet, KPIT Technologies est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions logicielles pour l'industrie automobile. Le centre de Sfax joue un rôle clé dans cette dynamique en offrant un environnement propice à l'innovation et au développement de nouvelles technologies pour une mobilité plus verte, plus sûre et plus connectée. Grâce à sa localisation géographique stratégique, le centre pourra également répondre plus rapidement aux besoins des fabricants européens d'équipements d'origine (OEM).

Un partenariat avec les universités tunisiennes pour former les talents de demain

Le centre entend en outre nouer des partenariats solides avec les institutions académiques locales, notamment l'Université de Sfax, pour offrir des programmes de formation et des opportunités de recherche aux jeunes ingénieurs. Ces initiatives visent à combler le fossé entre l'académique et l'industrie, tout en renforçant la compétitivité des talents tunisiens sur la scène mondiale.

Namia Ayadi, présidente de l'Instance tunisienne de l'investissement (Tia), a salué l'initiative de KPIT Technologies en soulignant que l'inauguration de ce centre s'inscrit pleinement dans les efforts du pays pour attirer des investissements étrangers à haute valeur ajoutée. "Ce centre représente une vitrine de l'expertise tunisienne dans un secteur stratégique. Il témoigne de la capacité de la Tunisie à être un acteur clé dans la transformation numérique de l'industrie automobile", a-t-elle indiqué.

Il est à noter que l'inauguration de ce centre à Sfax s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion internationale de KPIT Technologies, qui cherche à renforcer sa présence dans des marchés en forte croissance, tout en développant des solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants de l'industrie automobile en matière de technologies intelligentes et durables.