Tunisie: Coupe de Tunisie - Demi-Finale - USM-ST (15h30) - USM - Aller jusqu'au bout du rêve !

Après avoir raté de peu la consécration en championnat en terminant à la deuxième place, les Usémistes sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur rêve : remporter un titre cette saison. Il leur reste le trophée de la Coupe de Tunisie à brandir.

Quand Faouzi Benzarti a pris le train en marche le 5 février dernier en remplacement de Mohamed Sahli, l'ambition déclarée de son président était de jouer les premiers rôles cette saison. Et à vrai dire, l'objectif escompté est atteint, même si en championnat, les Usémistes ont loupé le titre après avoir été tenus en échec par les Miniers de Métlaoui lors de l'avant-dernière journée (1-1). C'était le match qu'il fallait absolument gagner pour rester dans la course au titre.

Même s'ils sont passés à côté d'une consécration en championnat, les Monastiriens peuvent encore rattraper le coup en Coupe de Tunisie. Et l'explication de cet après-midi sera cruciale puisqu'elle les mettra aux prises avec le détenteur du trophée, en l'occurrence le Stade Tunisien.

Et à vrai dire, on aura droit tout à l'heure à une finale avant la lettre entre les deux équipes les plus performantes cette saison aux côtés de l'Espérance et de l'Etoile.

Un dernier défi pour Benzarti et Mastouri

La Coupe de Tunisie sera le dernier défi qu'aura à relever Faouzi Benzarti, mais aussi l'attaquant-buteur de l'équipe, Hazem Mastouri, qu'on annonce sur le départ cet été avec des offres émanant de Russie, du Qatar, de Roumanie et des Emirats arabes unis. A noter que le contrat qui lie Hazem Mastouri à l'USM court jusqu'au 30 juin 2026.

En ce qui concerne Faouzi Benzarti, on a fait appel à ses services pour jouer les premiers rôles et essentiellement pour remporter un titre, sachant que les deux seules consécrations que compte le palmarès de l'USM sont la Coupe de Tunisie remportée en 2020 et la Supercoupe de Tunisie, la même année.

Pour brandir le trophée de la Coupe de Tunisie, il faudra d'abord se qualifier en finale au détriment du Stade Tunisien.

Pour tenir tête aux Stadistes et outre l'avantage d'évoluer à domicile, Faouzi Benzarti peut compter sur son attaquant, Hazem Mastouri, auteur de 16 buts depuis le début de l'exercice, mais aussi sur Aymen Harzi qui, lui, a marqué 6 buts, outre qu'il est l'auteur de 5 passes décisives. En défense, Abdessalem Hlaoui, dernier grand rempart, mais aussi Fabrice Zeguei, Mahmoud Ghorbel, Fourat Soltani et Dhiaeddine Jouini se tiennent prêts pour calmer les ardeurs des attaquants stadistes et éloigner le danger.