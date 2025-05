Tunisie: Coupe de Tunisie - Demi-Finale - USM-ST (15h30) - ST - Avec le même état d'esprit

Après l'Etoile, le ST entend continuer sa campagne de défendre son trophée. Ce sera assez délicat devant l'USM, mais le coup est jouable.

Un autre match qui se joue au Sahel pour les Stadistes en coupe de Tunisie. Après avoir surclassé l'Etoile à Sousse, le Stade, tenant en titre, va affronter un autre club du Sahel, l'USM. Un morceau plus dur sûrement que l'ESS. Les Stadistes, qui ont su se relancer après une petite et décevante phase retour en championnat, entendent confirmer et rester sur la même courbe, en espérant décrocher le billet de la finale de Monastir même et pouvoir jouer une seconde finale de suite.

Ce n'est pas une mission facile, d'autant que l'adversaire n'a pas oublié le nul au goût d'une défaite au Bardo qui lui a coûté cher en championnat. Le ST de Chokri Khatoui n'est pas celui de Maher Kanzari du début de la saison. Des cadors sont partis, l'entraîneur aussi et les résultats ont régressé depuis. Mais en coupe, Khatoui semble trouver l'astuce.

Il compose avec les moyens du bord et avec des joueurs en partie du cru et d'autres qu'il essaye de bien motiver pour que l'équipe en tire plus profit. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait à Sousse avec un Kadida qui retrouve la confiance du buteur, alors que Khalil Ayari continue de faire bonne mine et de porter l'équipe en phase offensive.

Les meilleurs seront là

Khatoui pourra compter sur l'ensemble de son effectif et il ne prendra pas le risque de chambarder son équipe. Il a beaucoup travaillé la phase défensive aux entraînements, notamment le placement et les balles arrêtées, point fort de l'USM. Le rôle de Khalfa, Sahraoui, Arous et Laïfi, conduits par Hlel dans la cage, est primordial car l'USM est une équipe qui s'exprime bien dans son stade.

Les milieux stadistes seront aussi sollicités aujourd'hui face à un milieu monastirien dynamique conduit par Hadj Ali et le vétéran Harzi. Mougisha, Touré et Ndaw vont avoir à se dépenser pour réduire les espaces et aider les attaquants. Khatoui devrait jouer d'entrée la carte Khalil Ayari qui a les moyens de faire la différence dans ce genre de matches.

En pointe de l'attaque, Kadida devrait conserver son rang. Ce sera un match assez fermé qui peut durer plus de 90 minutes.

Le ST a le long souffle pour tenir jusqu'au bout. Le public stadiste attend beaucoup des siens, pour une place en finale. La coupe est l'objectif primordial pour la famille stadiste. Mais cela doit passer par une qualification à prendre du stade de Monastir. Jouable même si c'est délicat. La coupe, c'est désormais une épreuve que les Stadistes affectionnent.