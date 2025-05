Madagascar: Futsal - Pulse On - ACEEM-ISFPS et IUM-IST au final four

Le carré final est formé. Les demi-finalistes de la première édition du tournoi de futsal interuniversité et institut « Pulse On » sont connus après les quarts de finale d'hier au Palais des sports Mahamasina.

Ce samedi à 15 heures, ACEEM affrontera ISFPS Leader, tandis que l'Institut universitaire de Madagascar (IUM) rencontrera l'Institut supérieur de technologie (IST).

Lors des quarts de finale, ACEEM a battu hier, à sens unique, l'École supérieure professionnelle en informatique et commerce (ESPIC) sur le score net de 4-0. Le match a été un peu tendu et musclé. IUM a, de son côté, écarté sans trembler la Faculté de droit et de sciences politiques (FDSP) par 5-0. ISFPS Leader a, pour sa part, validé son ticket pour les demi-finales en s'imposant contre l'École supérieure de commerce (ESC) par 6-1.

Et l'IST a souffert pour disposer au bout du suspense, après la séance de tirs au but (2-1), de la faculté d'économie, de gestion et de sociologie (EGS). Les deux formations se sont séparées sur le score de 2 partout au terme des trente minutes de temps réglementaire, même si l'IST avait déjà mené par 2-0 à la pause.

Les vainqueurs à l'issue des demi-finales de cet après-midi disputeront la finale demain au palais des sports.