Madagascar: Pétanque - Masters et tournois estivaux - Six places pour vingt-quatre prétendants

Dernière ligne droite. Vingt-quatre présélectionnés sont en regroupement depuis mercredi au boulodrome PAC à Ampitatafika. Ce rassemblement s'étale du 21 au 28 mai et sert de sélection des six meilleurs qui représenteront la Grande Île aux Masters de pétanque et à la tournée estivale en France.

«Ces vingt-quatre présélectionnés ayant répondu à l'appel de la fédération sont tous des locaux car aucun expatrié ne s'est manifesté jusqu'à la date butoir de confirmation après l'appel à manifestation», souligne le président de la fédération sport boules malgache, Julio Edouard Adrien Andrianirina.

Quatre des six retenus disputeront les Masters et les deux autres seront engagés aux tournois estivaux, renforcés par deux éléments des Masters. Les trois premiers jours du regroupement ont déjà été très chargés. La première journée du mercredi a été consacrée au travail en tête à tête ou en montée et descente. La deuxième a été dédiée à la consolidation des tirs de précision suivie d'une série de pointe. Les présélectionnés ont disputé hier six parties en guise d'évaluation. Ils auront droit à deux jours de break ce week-end. Ils reprendront le regroupement lundi.

Compétition marathon

Les trois prochains jours de préparation seront axés sur la détection finale pour sortir les six heureux retenus qui feront le déplacement sur le sol français.

Les Masters de pétanque comme la tournée estivale s'étaleront sur trois mois, de juin à septembre en France. Les Masters se joueront sur huit étapes. Sept triplettes élites mondiales ainsi que la meilleure équipe de la ville hôte disputeront chaque étape. La formule de chaque étape est comme suit : chaque équipe jouera d'abord une partie, l'équivalent des quarts. Les vainqueurs accéderont en demi-finales et à la finale. Chaque équipe marque des points selon leur classement général.

Les quatre mieux classées à l'issue des sept étapes joueront le Final four. La première étape des Masters aura lieu les 25 et 26 juin à Saint Gilles Croix de vie. La deuxième se jouera les 14 et 15 juillet à Soustons, suivie de la troisième les 23 et 24 juillet à Cluses, la quatrième les 4 et 5 août à Palavas Les Flots, la cinquième les 20 et 21 août à Nevers, la sixième les 26 et 27 août à Romans sur Isère et la septième les 3 et 4 septembre à Levallois Perret.

La huitième étape finale est programmée les 9 et 10 septembre à La Talaudière. En marge des Masters de pétanque, les tournois estivaux qui s'étaleront également sur trois mois débuteront les 13 et 14 juin à Saint Sulpice d'Arnoult. La délégation partira au plus tard une semaine avant le coup d'envoi des Masters de pétanque.