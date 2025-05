Tunisie: Ligue 2 - Groupe B - Dernière journée - La JSK sur un nuage

Grâce à une victoire sur l'OCK, la JSK parvient à revenir en Ligue 1 quatre ans après. L'ASK aura essayé jusqu'au bout.

Les joueurs de la JSK ne pouvaient pas décevoir ce public nombreux présent hier au stade Hamda-Laouani pour cette dernière journée. Un match électrique, surtout en première mi-temps avec un enjeu colossal, celui du retour en Ligue 1. Et avec l'ASK, qui a marqué dès le début le premier but à Kasserine, les jambes devenaient plus lourdes du côté des équipiers de Béji.

L'OCK était bien placé sur le terrain avec des passes courtes pour avancer face à une JSK qui jouait direct et avec précipitation pour arriver vite à la zone adverse. Amdouni, capitaine nerveux de l'OCK, aura créé le déclic du match avec une expulsion qui a un peu condamné ses équipiers. Les Aghlabides ont réussi à débloquer la situation grâce à une arme fatale, les balles arrêtées. Un coup franc bien botté, une tête ajustée pour que Walid Jerbi, buteur de l'équipe, mette la balle dans les filets (45').

Une explosion de joie qui va se reproduire encore une fois et plus fort cette fois en seconde mi-temps: Liouane ( lancé en seconde période) et sur contre et une passe millimétrée trompe Koubaa, le gardien de l'OCK, sorti en retard (65'). C'était cuit, la JSK obtient gain de cause au bout d'une saison harassante et une fin un peu perturbée après le départ de Othmane Chehaibi (qui a contribué énormément à cette performance). Hier, c'était très crispé, la qualité de jeu aghlabide était moyenne, mais ce qui comptait c'était de battre un OCK bon et qui a une qualité forte au milieu surtout.

Le plus dur va commencer pour la JSK, car il faudra des renforts dans tous les secteurs du jeu pour éviter des durs moments la saison prochaine. Les Jerbi, Béji, Bjaoui, Zairi, Liouane, Azib, Mhamedi, Naffeti et tous les autres joueurs méritent les louanges de leurs fans. Kairouan était hier en liesse comme au bon vieux temps. Amplement mérité.