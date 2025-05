Tunisie: Ouverture du salon national de la création au Kram - Une expérience renouvelée d'innovation

Encore une nouvelle édition, la 41e, s'est ouverte, hier, au Parc des expositions du Kram, inaugurant ainsi le Salon national de la création artisanale auquel participent plus de 1.000 exposants, venus de tous horizons, répartis dans des espacesmultidimensionnels. L'Algérie y étant souvent une invitée d'honneur, conformément aux programmes exécutifs de coopération bilatérale établie dans le domaine.

Hier, en début d'après-midi, Sofiane Tekaya, ministre du Tourisme, accompagné de la directrice générale de l'Office national de l'artisanat (ONA), a donné le coup d'envoi de ce salon qui s'étalera sur 10 jours, jusqu'au 1er juin prochain.

«Un événement annuel d'envergure tant attendu par exposants et visiteurs à part entière, où chacun pourra trouver son compte», souligne-t-il d'emblée. Et ce, de par sa vocation exceptionnelle qui puise dans l'expérience renouvelée d'innovation et de créativité, incarnant un esprit compétitif dans un climat de saine émulation entre artisans, professionnels, jeunes designers, handicapés porteurs de projets, diplômés du supérieur et de la formation professionnelle.

Un gage d'image de marque

Ce salon, énumère le ministre, s'enorgueillit de stands et pavillons spécifiques dédiés au patrimoine artisanal, aux structures d'appui, à l'espace commercial, au concours national d'olympiades, aux jeunes promoteurs diplômés du supérieur, aux handicapés, aux 24 régions du pays et aux femmes potières de Sejnane. Soit tous les acteurs intervenant dans la promotion du secteur. Cela, ajoute M. Tekaya, révèle bel et bien la richesse du secteur et les perspectives prometteuses de son développement.

D'ailleurs, c'est l'une des grandes manifestations de l'année qui perpétue, de père en fils, une belle tradition ancestrale bien ancrée dans le temps. De fil en aiguille, ce secteur semble arriver, aujourd'hui, à maturité. D'autant plus qu'il regorge encore d'un potentiel patrimonial matériel et immatériel, reconnu comme dépositaire d'identité typiquement tunisienne. Son évolution est aussi un gage d'image de marque si rayonnante à l'échelle locale, nationale et internationale. Ce qui enrichit, certes, notre patrimoine et renforce notre économie, à bien des égards. «Surtout que l'artisanat tunisien contribue à hauteur de 5% au PIB, ayant fait l'année dernière bonne recette, soit 150 millions de dinars en termes de rentrées des exportations», rappelle-t-il encore, indiquant que de nouveaux marchés ont été conquis, tels que les Etats-Unis et la Chine.

Un plan contre la contrefaçon

41 ans déjà, ça se fête ! Car un tel secteur, intimement lié à des activités essentiellement manuelles, a pu survivre aux aléas de toutes les conjonctures, au point qu'il rivalise, en ces temps modernes, d'idées plein la tête et des projets novateurs générateurs de revenus et de postes d'emploi. Et pourtant, nos produits d'artisanat ne sont pas épargnés par le fléau de la contrefaçon. «On a tout un plan d'action, en collaboration avec le ministère de la Culture et l'Innorpi, visant la protection de notre artisanat des éventuels risques de l'imitation et la lutte contre la contrefaçon», rassure-t-il.

Sous nos cieux, plus de 300 mille artisans et artisanes continuent à se battre pour leur gagne-pain, en quête des moyens et opportunités de promotion de leurs produits faits main et leur écoulement sur de nouveaux marchés extérieurs. Et pourtant, l'artisanat tunisien, il faut le dire noir sur blanc, n'est pas encore sorti des sentiers battus. Conception, design, créativité et innovation, ça se paie, à mesure que cela étoffe le secteur et lui confère prospérité et valeur ajoutée. Il y a là intérêt à mettre le paquet pour le sortir du local à l'international. Reste à lui fournir la matière première et à le gratifier du privilège d'investir, de produire et d'exporter ailleurs.

En réponse à la question de La Presse sur le rapport qualité-prix, à même de booster l'écoulement des produits d'artisanat sur le marché local, le ministre estime que les prix proposés sont à la portée de toutes les bourses, vu la valeur artistique du produit et le coût élevé de la matière première. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, a déclaré que la coopération bilatérale dans le domaine de l'artisanat est fructueuse.

«Créative Tunisia» est l'un des programmes réussis en la matière, réalisant jusqu'ici sept hub design, répartis sur plusieurs gouvernorats dont le dernier en date est celui de Kasserine qui a été inauguré samedi dernier», relève-t-il. Son homologue italien en Tunisie, lui, semble avoir les mêmes impressions : «L'artisanat tunisien est un patrimoine extrêmement riche, d'où il est important de lui faire la promotion adéquate, à travers notre agence de coopération pour le développement. D'ailleurs, nous avons lancé un certain nombre de projets, en guise de soutien à l'artisanat tunisien, y compris une participation régulière à la foire d'artisanat de Milan».