Tunisie: Action nationale de développement - La valeur suprême de la persévérance

En Tunisie, il est désormais interdit aux citoyens qui aiment leur pays de déchanter ou de faire montre de leur désespoir quant à la capacité de surmonter les obstacles freinant encore son ascension.Le Président de la République, fidèle à ses engagements, bien avant son accession au Palais de Carthage, a réussi à ancrer, auprès des Tunisiens, la culture de la persévérance.

Il est une valeur cardinale que le Président Kaïs Saïed a réussi à ressusciter auprès des Tunisiens, grâce à la volonté, à la mobilisation et à la persistance. Il s'agit de la valeur persévérance dans laquelle les Tunisiens et les Tunisiennes ont puisé près d'un siècle (de 1881 à 1956) pour recouvrer leur droit à la dignité et le droit de décider, par eux-mêmes, du devenir de leur pays.

Aujourd'hui, une fois que les erreurs et les errements de la décennie noire ont été identifiés et que les solutions aux catastrophes des Troïka I et II et des gouvernements du faux consensus sont en vue, l'on se pose la question suivante: a-t-on dit définitivement adieu au sentiment de désenchantement qui a habité des milliers de Tunisiens et de Tunisiennes, en premier ceux et celles qui prétendent avoir conduit la révolution de la dignité et de la liberté ? Ces révolutionnaires dont la déception et le désenchantement ne sont plus un secret pour personne.

Sauf que pour ceux qui aiment la Tunisie et qui ont été éduqués sur l'amour de «la Verte» quelles que soient les difficultés ou les entraves qui se dressent sur sa marche vers l'excellence, il est interdit de déchanter, de dire qu'on a perdu la guerre de la véritable libération, qu'on souhaite laisser aux générations futures le soin de poursuivre la bataille avec l'espoir de pouvoir la gagner. Au cas où des années ou des décennies après, les mutations traversant le monde actuellement pourraient réveiller en nos enfants et nos petits-enfants le sursaut salvateur dont notre pays a grandement besoin pour mériter de son ambition d'être considéré comme un acteur agissant dans la construction de l'histoire de l'humanité.

De nos jours, en suivant objectivement les activités quotidiennes du Président, en écoutant attentivement ses discours qu'il produit dans une langue arabe filtrée et à la portée de tous les auditeurs ou téléspectateurs et en évaluant honnêtement l'ouverture du Palais de Carthage à toutes les franges de la population, plus particulièrement les citoyens de l'intérieur du pays qui se considèrent malheureusement comme les oubliés du train du développement, Kaïs Saïed introduit dans l'espace politique national un nouveau style de gestion de la chose publique.

Aussi, crée-t-il un sentiment qui semble habiter, de plus en plus, les Tunisiens : le Palais de Carthage est désormais ouvert à tous, et son locataire traite tous les Tunisiens sur un pied d'égalité. En les écoutant, en leur disant le langage de la vérité et de la transparence, en évitant de leur proposer les promesses qu'il sait impossible à réaliser.

Et surtout en veillant à cultiver en eux la culture de la persévérance et en les invitant à se libérer et à libérer leur pays «du cancer du désespoir et du désenchantement».

Qu'il s'agisse de l'éradication définitive de la sous-traitance, de l'assainissement de l'administration, de l'emploi des docteurs au chômage depuis plus d'une décennie, de l'instauration du régime de sécurité sociale au profit des ouvrières agricole et de la réouverture des entreprises publiques livrées à elles-mêmes et poussées à la faillite, l'idée directrice est bien celle de donner le coup de pouce qu'il faut pour que les Tunisiens reprennent goût au travail, à l'abnégation et au sacrifice. Et saisissent que l'édification du devenir de leur pays leur appartient à eux et à eux seuls. En ayant la conviction que ceux qui prophétisent à longueur de journée un avenir incertain pour la Tunisie ne passeront pas.