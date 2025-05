Afrique: Célébration de la Journée de l'Afrique - Solidarité en matière de développement et soutien au multilatéralisme

La célébration de cette Journée de l'Afrique à Tunis est porteuse de plusieurs messages dont le plus important est la volonté de tous les pays africains de renforcer davantage l'unité et la cohésion entre eux et de briguer un siège au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.

Ce dernier objectif passe impérativement par un soutien des différents pays africain au système multilatéraliste que représente l'Organisation des Nations unies. D'où vient le message essentiel sur lequel le chef de la diplomatie tunisienne n'a cessé d'insister lors des dernières déclarations, et notamment celle d'hier, portant sur l'adhésion et le soutien aux Nations unies en tant que rempart du multilatéralisme et du droit international.

Commémorée chaque année symboliquement le 25 mai, date de la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) le 25 mai 1963, cette Journée de l'Afrique été célébrée, hier par une cérémonie organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger au siège de l'Académie diplomatique internationale à Tunis. Cette célébration a connu la présence des ambassadeurs des pays africains accrédités en Tunisie, outre des représentants de pays frères ainsi que des représentants d'organisations internationales, notamment relevant du système des Nations unies.

Dans une allocution d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé l'engagement de la Tunisie envers le continent, «pour une Afrique prospère, unie, résiliente... une Afrique régie par la justice humaine, capable de gérer et en possession de ses ressources naturelles et de garantir sa sécurité alimentaire, énergétique et hydrique...et une Afrique technologiquement avancée».

Nafti a insisté sur l'appartenance de la Tunisie à son continent africain et son attachement aux constantes de la politique étrangère initiée par les fondateurs des États africains, en faveur du développement du continent, de la promotion des valeurs de paix, de sécurité, de solidarité mutuelle pour assurer un avenir meilleur aux peuples de l'Afrique. Il a précisé que la Tunisie a réitéré ce message lors de la 3e réunion ministérielle entre l'Union africaine et l'Union européenne, qui s'est tenue deux jours auparavant à Bruxelles (Belgique).

«Nous avons choisi de célébrer la Journée de l'Afrique, a-t-il souligné, dans le cadre de l'initiative du Président de la République, Kaïs Saïed, de proclamer l'année 2025, année du multilatéralisme». Cette initiative revêt un caractère symbolique particulier, puisqu'elle coïncide avec le 80e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations unies. «Grâce à son appartenance africaine et méditerranéenne, la Tunisie demeure un pont civilisationnel reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe», a encore souligné le chef de la diplomatie.

Insistant sur l'intérêt des pays africains à épauler les efforts soutenant le multilatréalisme afin d'assurer les atouts à même de garantir la suprématie du droit international, en dépit de certaines tentatives de saper cette architecture internationale, notamment de la part de l'entité sioniste qui perdure dans ses agressions génocidaires contre le peuple palestinien.

Le ministre a évoqué «le génocide perpétré par les forces d'occupation à Gaza», dénonçant l'inquiétant silence de la communauté internationale. Malgré les acquis de la création de l'ONU, il reste des souffrances indicibles et des injustices flagrantes qui persistent à ce jour. Nafti a souligné l'ambition de la Tunisie de participer à toute initiative visant à renforcer les capacités des femmes et à promouvoir la participation des jeunes talents dans l'essor du continent. Cela confirme l'attachement constant de la Tunisie aux principes du multilatéralisme et son profond engagement envers les valeurs fondatrices de l'ONU, a-t-il ajouté. Et d'affirmer que les pays africains n'ont cessé de revendiquer leur juste place au sein du système des Nations unies, dont les principes ont contribué à leur libération.

Solidarité et coopération

Pour sa part, l'ambassadrice de la République de Guinée Equatoriale en Tunisie, Gertrudis Nsang Ndong Nsuga, doyenne du corps diplomatique africain accrédité à Tunis, a affirmé que cette Journée de l'Afrique est l'occasion de réfléchir à la manière dont notre continent peut oeuvrer dans un esprit de coopération et d'équipe afin d'évaluer par nous-mêmes les défis et les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée.

Elle a insisté sur le fait que le développement du continent ne peut se faire qu'à travers la solidarité et la coopération entre ses pays, saluant à cet égard l'engagement constant de la Tunisie envers les intérêts des étrangers présents sur son sol. Elle a affirmé que le continent africain dispose de capacités énormes et de nombreuses compétences. Il est donc essentiel de soutenir sa jeunesse et de l'encourager à prendre la relève.

Dans le cadre de cette journée de célébration, une rencontre sur «Les défis de l'action africaine multilatérale dans une perspective africaine» a été organisée, hier, par le ministère des Affaires étrangères à l'Académie diplomatique internationale de Tunis. La rencontre a été l'occasion de débattre autour du développement des relations entre les Etats membres du continent africain et les responsables onusiens dans une perspective multilatérale en vue de surmonter les défis géopolitiques et climatiques.

Deux panels y ont été organisés; «Les défis de l'action multilatérale dans les domaines de la paix et de la sécurité» et «Les défis de la coopération multilatérale dans le domaine économique et financier». Des représentants des missions diplomatiques accréditées en Tunisie, des responsables onusiens et des responsables et experts tunisiens ont pris part à cette rencontre.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a inauguré l'exposition philatélique «Le timbre-poste au service de l'Afrique», une exposition qui célèbre l'Unité africaine à travers les timbres-poste tunisiens. La Poste de Tunisie n'a pas manqué de saluer les artistes qui ont apporté leur contribution à travers ces timbres dont Hatem El Mekki, Amor Zammouri, Ali Bellagha et Hédi Selmi.