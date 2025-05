À l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, Tunis a franchi une nouvelle étape vers un modèle agricole plus équitable et durable avec l'inauguration de son tout premier marché de l'agriculture tunisien. Bien plus qu'un simple espace de vente, ce marché s'impose comme un manifeste vivant pour une économie agricole responsable, fondée sur la proximité, le respect de la biodiversité et la solidarité entre les peuples du Bassin méditerranéen et du continent africain.

Fruit du projet Mediterranean and African Markets Initiative (Mami - Farmers Markets Project), cette initiative s'inscrit dans un réseau de marchés déjà implantés à Alexandrie, Nairobi et plus récemment au Liban. Elle est rendue possible grâce au soutien du Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en partenariat avec le Ciheam Bari, la World Farmers Markets Coalition et la Fondazione Campagna Amica de Coldiretti. Cette coopération exemplaire illustre le rôle structurant de l'Italie dans la promotion d'une agriculture de proximité, inclusive et respectueuse des écosystèmes.

Un espace économique au service du développement local

Implanté au siège de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), le marché accueillera chaque samedi une trentaine d'exploitations agricoles familiales, dont un grand nombre sont dirigées par des femmes. Fruits et légumes de saison, fromages artisanaux, miel, viande, poisson, pain traditionnel comme le «mlawi», boissons locales : les produits proposés sont issus de pratiques agricoles durables et valorisent les terroirs tunisiens.

Ce projet ne vise pas seulement à dynamiser les économies rurales, il ambitionne aussi de renforcer le lien direct entre producteurs et consommateurs, tout en répondant à un enjeu global majeur : la perte alarmante de la biodiversité. En soutenant les circuits courts et les marchés de proximité, l'initiative contribue à préserver les ressources naturelles, à garantir la souveraineté alimentaire et à consolider les liens sociaux au sein des communautés locales.

Une coopération transméditerranéenne en action

Présent lors de l'inauguration, Alessandro Prunas, ambassadeur d'Italie en Tunisie, a salué une coopération porteuse d'espoir. «Ce marché illustre concrètement le Plan Mattei et notre engagement pour un développement durable ancré dans les territoires. La promotion de bonnes pratiques agricoles, y compris l'agriculture biologique, est au coeur de l'action de la coopération italienne en Tunisie», a-t-il indiqué.

Pour sa part, Carmelo Troccoli, directeur de la Fondazione Campagna Amica et de la World Farmers Markets Coalition, a souligné l'ambition globale du projet. «Construire une communauté mondiale de producteurs agricoles connectés à leurs consommateurs, c'est poser les bases d'un modèle alimentaire transparent, éthique et durable», a-t-il précisé.

Outre les produits tunisiens, les étals accueilleront également quelques exemples d'excellence italienne : lentilles d'Altamura IGP, épeautre du Pungolo, noisettes des Monts Cimini, câpres au sel, huile d'olive rosciola ou encore bière au céleri blanc, symboles d'un échange culturel et agricole riche.

Pour l'Utap, ce marché représente une opportunité concrète pour les femmes rurales tunisiennes : accès facilité au marché, meilleure valorisation des produits, et reconnaissance de leur rôle central dans l'économie agricole.

Finalement et non moins important, Biagio Di Terlizzi, directeur adjoint de Ciheam Bari, rappelle l'essence même du projet. "Ce marché n'est pas seulement un lieu de vente. Il est un espace de transmission, de culture et de développement humain. Là où se croisent passion, savoir-faire et conscience citoyenne, une nouvelle économie prend racine", a-t-il conclu.