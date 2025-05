Algérie: Boumerdes - 53 wilayas au Colloque sur la biodiversité et la protection de l'environnement

BOUMERDES — Cinquante-trois (53) wilayas ont pris part, samedi à Boumerdes, au Colloque sur la biodiversité et la protection de l'environnement tenu à l'initiative de l'Organisation algérienne de l'environnement et de citoyenneté à l'Institut national de productivité et de développement (INPED).

Organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité, la rencontre à laquelle ont pris part des représentants d'associations nationales et locales, ainsi que des experts et spécialistes du domaine, a été marquée par la tenue de cinq (5) ateliers techniques ayant abordé divers thèmes, et couronnés par l'émission de près d'une cinquantaine de recommandations.

Ces ateliers ont abordé divers axes liés, entre autres, aux défis de la protection de la biodiversité, les aspects législatifs et juridiques, les normes de protection de la qualité, l'économie circulaire et le tourisme durable, a indiqué le président du comité scientifique de la rencontre, Othmane Touileb.

S'agissant des recommandations émises par les participants à l'issue de ces ateliers, elles ont notamment porté sur la nécessité de sensibiliser la société sur l'importance de la préservation de l'environnement, la diffusion de la culture environnementale, la protection de l'environnement, et le renforcement du rôle des médias et des moyens de communication dans ce domaine.

Les participants au Colloque ont également recommandé l'application rigoureuse des lois en vigueur pour protéger les écosystèmes et la

biodiversité, le renforcement du dispositif de surveillance environnementale en ressources humaines et matérielles, et l'usage rationnel des pesticides.

Les recommandations ont également souligné l'importance de la mise au point de plans, à long terme, pour la préservation des écosystèmes et la création de réserves pour la faune et la flore, outre la nécessité de la biodiversité marine, du patrimoine matériel et immatériel lié à la biodiversité, de la formation, de l'orientation et de l'encouragement des clubs scientifiques dédiés à l'environnement au soutien des projets d'investissement portant sur la biodiversité, la prévention des incendies de forêts, et la lutte contre le braconnage.

A la clôture de ce Colloque, le président de l'Organisation algérienne de l'environnement et de la citoyenneté, Belaâmouri Laghlia, a rappelé que cet événement s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité, dans un contexte où l'environnement est devenu une priorité nationale et internationale.

L'objectif du Colloque est de proposer une approche en adéquation avec la réalité et les problématiques environnementales que vit le citoyen, tout en instituant des mécanismes de sensibilisation à partir de la base, afin de soutenir et d'accompagner les projets menés par l'Etat dans ce domaine, a-t-il ajouté.