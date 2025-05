Algérie: Aïd El-Adha - Derbal préside une réunion consacrée au suivi de la disponibilité de l'eau

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a présidé, samedi au siège du ministère, une réunion d'évaluation consacrée au suivi des préparatifs de l'Aïd El-Adha, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques supervisées par le ministre, afin d'évaluer le niveau de préparation du secteur sur le plan local, notamment en ce qui concerne la disponibilité des ressources en eau et des équipements nécessaires lors de ces occasions, précise le communiqué.

Cette réunion s'est tenue en présence de cadres centraux et des directeurs des établissements relevant du secteur ainsi que des directeurs de l'hydraulique à travers les wilayas par visioconférence.

A cette occasion, M. Derbal a insisté sur la "nécessité d'une vigilance accrue et d'une pleine mobilisation à tous les niveaux", appelant à garantir les ressources en eau, et les ressources humaines et matérielles, et à assurer la continuité du service pendant la période de l'Aïd.

Il a également appelé à renforcer les canaux de communication avec les citoyens et à adopter des comportements rationnels dans la consommation de l'eau, afin de préserver cette ressource vitale et garantir sa distribution de manière équitable et efficace.