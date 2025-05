Algérie: Décès de Mohamed Lakhdar Hamina - Le ministre de la Culture présente des condoléances

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a présenté ses sincères condoléances à la famille du cinéaste Mohamed Lakhdar Hamina, décédé vendredi à l'âge de 95 ans.

"Avec sa disparition, l'Algérie perd une grande figure artistique et un réalisateur pionnier qui a consacré sa vie à un art engagé et enrichi la Mémoire nationale d'oeuvres intemporelles qui incarnent le combat d'un peuple et la beauté de l'image cinématographique authentique", a écrit le ministre dans son message de condoléances.

La "Palme d'Or" décrochée au Festival de Cannes (France) en 1975 pour son film "Chronique des années de braise", est un "couronnement international exceptionnel" qui reflète son "génie créatif, sa maîtrise technique et son profond engagement pour la cause algérienne", a-t-il ajouté.

En cette douloureuse circonstance, le ministre présente à la famille du défunt, ainsi qu'à la famille du cinéma algérien, ses sincères condoléances et l'expression de sa profonde sympathie, priant Dieu le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste Paradis et d'accorder à ses proches patience et réconfort.