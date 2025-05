Afrique: Algérie-Mauritanie - Signature à Nouakchott de deux mémorandums d'entente dans le secteur du commerce

NOUAKCHOTT — Deux mémorandums d'entente ont été signés à Nouakchott (Mauritanie), entre l'Algérie et la Mauritanie dans le secteur du commerce, portant sur la protection du consommateur et la modernisation du système du registre du commerce.

Ces deux accords ont été signés, vendredi, par le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, et la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Zeinebou Ahmednah, en marge d'un dîner organisé à la clôture des travaux du Forum économique algéro-mauritanien.

Le premier mémorandum d'entente porte sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la protection du consommateur, de la lutte contre la fraude et du contrôle de la qualité des produits.

Le deuxième concerne la modernisation et la mise à jour du système du registre du commerce.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Nouakchott, Amine Sid, du directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Rabah Fassih, du directeur par intérim des mécanismes de soutien à l'exportation au ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Abdelatif El Houari, ainsi que des représentants du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), et de plusieurs hommes d'affaires des deux pays.

Le forum, dont les travaux ont débuté vendredi, a également été marqué par la signature de plusieurs accords de partenariat, notamment un contrat entre le groupe Saïdal et le groupe mauritanien Chinguity Pharma pour l'exportation de médicaments algériens, un second accord entre la compagnie maritime "CNAN Algérie" et la société mauritanienne "Manu-Port", et un troisième entre les sociétés FADERCO et IBDAA pour la distribution de produits d'hygiène corporelle.

Dans une allocution à cette occasion, M. Zitouni a affirmé que la coopération avec la Mauritanie "n'est pas un choix conjoncturel, mais un pari stratégique qui s'inscrit dans la vision de l'Algérie nouvelle pour la reconstruction de ses relations économiques".

Il a ajouté que l'intégration économique entre les deux pays comprend les domaines des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, des matériaux de construction, des énergies renouvelables, de la logistique et d'autres secteurs à valeur ajoutée.

Lors de sa visite dans ce pays frère, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Zitouni a été reçu par le Président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les discussions ont porté sur plusieurs questions importantes liées au renforcement des relations économiques entre les deux pays dans un contexte marqué par "la volonté politique commune de hisser la coopération bilatérale à des horizons plus larges et plus efficaces".

Le président El Ghazouani a exprimé son souhait de voir les relations économiques atteindre le niveau des relations politiques privilégiées unissant les deux pays, appelant à l'intensification de la coordination entre les ministères du Commerce de l'Algérie et de la Mauritanie, a fait savoir M. Zitouni.

Le Forum économique s'est tenu en marge de la 7ème édition de la Foire des produits algériens, organisé à Nouakchott du 22 au 28 mai en cours.