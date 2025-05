Algérie: La jeunesse, un élément essentiel pour affronter les défis rencontrés par le pays

ANNABA — Le président du Mouvement El-Bina, Abdekader Bengrina a affirmé samedi à Annaba que la jeunesse "constitue la ressource vitale la plus importante au pays et un élément essentiel pour affronter les défis et construire l'avenir de l'Algérie victorieuse".

Animant un meeting sous le thème de "la mobilisation pour le développement du pays, la priorité de la jeunesse de l'Algérie victorieuse", Bengrina a mis l'accent sur "la nécessaire mobilisation de toutes les énergies des jeunes pour préserver les acquis nationaux et protéger les intérêts vitaux du pays", saluant la conscience des jeunes des exigences de la conjoncture délicate que traverse le pays.

Il a estimé que les crises que connaît le monde aujourd'hui "imposent de tous les Âlgériens une mobilisation globale pour affronter les dangers et s'attacher aux constantes et valeurs de la nation", relevant que "le véritable défi pour l'Algérie est celui du développement et de la connaissance et les jeunes possèdent les énergies et les capacités qui les habilitent à remporter ce défi".

Après avoir mis en exergue le rôle de la communauté algérienne à l'étranger dans la protection de l'image de l'Algérie et la défense de sa réputation et ses valeurs, M. Bengrina a considéré que la conscience nationale grandissante chez la nouvelle génération représente "une soupape de sécurité contre les plans qui visent le pays".

Le président du Mouvement El-Bina a réitéré le soutien constant de son parti au droit des deux peuples palestinien et sahraoui à l'autodétermination.