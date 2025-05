Algérie: Le pays reçoit le bouclier de la manifestation 'Capitale de la culture hassaniya 2025' prévue en juin prochain

NOUAKCHOTT — L'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Amine Sid, a reçu le bouclier de la manifestation "Alger, capitale de la culture hassaniya 2025" des mains du président de l'Union internationale des écrivains de Hassaniya, Edou Ould Beniouk.

La cérémonie de remise du bouclier s'est déroulée, vendredi à Nouakchott, en marge d'un dîner organisé au terme des travaux du Forum économique algéro-mauritanien, en présence du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, de la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Zeinebou Mint Ahmednah, et du directeur de la promotion des échanges économiques au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Rabah Fassih.

Etaient également présents au dîner, le directeur par intérim des mécanismes de soutien aux exportations au ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Abdelatif El Houari, des représentants du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), ainsi que plusieurs hommes d'affaires des deux pays.

La manifestation "Capitale de la culture hassaniya 2025" débutera le 21 juin prochain au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger). La première édition (2024) s'est tenue à Nouakchott (Mauritanie).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie a rappelé l'importance de la dimension culturelle de cette anifestation, qui constitue, a-t-il dit, "un pont humain" entre les peuples de plusieurs pays de la région.

Il a, dans ce contexte, annoncé que la Mauritanie sera, cette année, l'invitée d'honneur du Salon international du livre d'Alger (SILA).