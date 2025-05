Algérie: Concours sur la cybersécurité - Distinction des trois équipes lauréates

ALGER — Les trois équipes lauréates du Concours sur la cybersécurité CTF El-Djazair, organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), ont été distinguées samedi à Alger.

Au terme de ce concours s'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'étudiant, une séance de dialogue sur la souveraineté numérique a été organisée avec des jeunes, et ce, avec la participation du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, et de la Haut-commissaire à la numérisation avec rang de ministre, Meriem Benmouloud.

Dans son intervention à cette occasion, M. Hidaoui a affirmé l'attachement du CSJ à investir dans le potentiel des jeunes au titre d'une approche participative de nature à encourager leur participation dans tous les domaines d'intérêt général, y compris la cybersécurité et la souveraineté numérique.

Il a salué, dans ce sens, l'initiative visant à "assurer une mobilisation qualitative des jeunes pour relever les défis, dont celui de la lutte contre la cybercriminalité".

Plus de 1.400 jeunes ont souhaité participer à ce concours, preuve s'il en est du "grand intérêt" porté par cette catégorie au domaine technologique et aux avancées numériques, a-t-il soutenu, précisant que 300 jeunes avaient été retenus.

De son côté, M. Zerrouki a annoncé "l'intégration de 30 jeunes parmi les participants dans des établissements relevant de son secteur afin de les encourager et de leur offrir l'opportunité de démontrer leurs compétences dans ce domaine".

Soulignant l'importance de la formation dans la cybersécurité, il a évoqué les centres de développement des compétences créées par le ministère dans le cadre de son programme de soutien à la jeunesse, afin d'offrir "une formation de qualité dans divers domaines, dont la cybersécurité, le cloud computing et la programmation".

Pour sa part, M. Ouadah a salué ce type d'événements scientifiques, insistant sur la nécessité de tirer parti de ces jeunes talents maîtrisant les technologies.

Il a réaffirmé, à cet égard, l'engagement de son secteur à "accompagner les start-up actives dans ce domaine" et à "promouvoir leurs initiatives".

De son côté, Mme Benmouloud a évoqué la Stratégie nationale de transformation numérique, élaborée selon une approche participative impliquant tous les secteurs et acteurs concernés.

A cette occasion, un accord-cadre a été signé entre le CSJ et le ministère de la Poste et des Télécommunications, définissant les domaines de coopération entre les deux parties et les différents programmes de formation, notamment dans les domaines de la numérisation et de la cybersécurité, en mettant à contribution les centres de développement des compétences récemment mis en place par le ministère.