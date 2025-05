Algérie: Début des travaux du rassemblement arabe des pionniers scouts et guides

Les travaux du rassemblement arabe des pionniers scouts et guides ont débuté, samedi à Alger, en présence de représentants de plusieurs ministères et institutions, et de délégations représentant des associations scoutes arabes.

Présidant la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, qui se poursuivra jusqu'au mercredi prochain, le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a indiqué que cet évènement mettra en lumière les contributions des scouts algériens au sein du mouvement scout arabe depuis sa création, ainsi que les avancées récentes de l'Algérie dans divers domaines de développement.

Il a également annoncé que la célébration officielle de la Journée nationale des SMA, coïncidant avec l'anniversaire de la mort en martyr de son fondateur, Mohamed Bouras, se tiendra cette année dans la wilaya de Mostaganem, ajoutant que plusieurs conférences et manifestations seront organisées, à cette occasion, à travers l'ensemble des wilayas du pays.

Réaffirmant l'attachement des SMA au soutien des initiatives scoutes et au renforcement des liens de fraternité entre les peuples

arabes, M. Hamzaoui a souligné l'impératif de poursuivre l'engagement du mouvement scout arabe en faveur de la cause palestinienne et de l'ancrer dans la conscience des jeunes générations comme une cause centrale et fédératrice.

Il a, par ailleurs, évoqué les principales étapes historiques traversées par les SMA, mettant en exergue leur rôle pionnier au service de la société et de la patrie, ainsi que leur engagement constant à promouvoir les valeurs de citoyenneté, de solidarité et de fraternité.

A cet égard, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a rappelé que les SMA "ont formé des générations vertueuses au service de la nation, en leur inculquant les valeurs spirituelles et patriotiques", soulignant leur rôle réformateur dans la lutte contre la déviance et les fléaux sociaux.