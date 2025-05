Algérie: 78e Assemblée mondiale de la santé - Le pays réaffirme son attachement à la solidarité internationale en matière de santé

ALGER — L'Algérie a réaffirmé son attachement au principe de solidarité internationale en matière de santé et sa volonté de contribuer à l'édification d'un système de santé mondial plus juste, plus efficace et plus durable, et ce, lors de sa participation à la 78e Assemblée mondiale de la santé qui se tient au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève (Suisse), indique samedi un communiqué de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).

L'Algérie est représentée à ces travaux par une délégation de haut niveau comprenant des membres de la Mission permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des représentants du ministère de la Santé et de l'ANSS.

Dans ce cadre, la délégation algérienne a "participé activement aux débats concernant nombre de questions sanitaires stratégiques, dont le projet d'accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies et les politiques multilatérales de lutte contre les maladies non transmissibles".

A ce titre, "l'Algérie a joué un rôle central dans la défense du droit du peuple palestinien à la santé, notamment à travers les efforts soutenus de sa Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, qui a contribué activement à l'adoption d'une résolution visant à inclure l'Etat de Palestine dans le Règlement sanitaire international (2005), en dépit de tentatives d'obstruction et d'entraves, réaffirmant ainsi la position algérienne constante en faveur des causes justes dans les fora internationaux", selon l'ANSS.

Les participants aux travaux de l'Assemblée mondiale de la santé, qui se poursuivront jusqu'au 27 mai, débattront également de questions telles que "l'éradication de la poliomyélite et du paludisme, la promotion de la santé mentale, la lutte contre le diabète et le cancer du col de l'utérus, le développement de la santé numérique, la couverture sanitaire universelle (CSU) et l'impact du changement climatique, de la pollution et des déchets sur la santé publique", conclut le communiqué.