Sénégal: Bakel - La SONAGED réceptionne du matériel de nettoiement

Bakel — La coordinatrice départementale de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) de Bakel, Mokho Barry a réceptionné, samedi, du matériel de nettoiement en perspective de l'opération Tabaski, initiée pour débarrasser les ordures des rues avant et après cette fête religieuse, a constaté l'APS.

"Comme chaque année à l'approche de la fête de Tabaski, la SONAGED, nous envoie du matériel de nettoiement pour permettre aux agents de débarrasser les ordures des rues", a dit Mme Barry, lors de la cérémonie de réception.

Selon elle, ce matériel destiné à Bakel va permettre, aux agents, de rester dans la dynamique d'améliorer le cadre de vie, avant et après le jour de la Tabaski.

Mokho Barry a indiqué que Bakel a reçu six bacs balayeurs, onze bacs de 240 litres. "En plus, il y a quatre-vingt balais gazons et trente râteaux fer pour le département", a-t-elle ajouté, soulignant la nécessité de disposer d'autres matériels dans le cadre de leur travail.

"Des points de regroupement normalisés (PRN) ont été récemment installés à Bakel et à Kidira pour une gestion plus efficace et respectueuse des déchets et de l'environnement", a-t-elle signalé, invitant la population à s'approprier les PRN. "C'est pour les populations, c'est pour qu'elles viennent y déposer les déchets solides qui sont dans les maisons et boutiques, pour faciliter le travail des agents", a-t-elle expliqué.