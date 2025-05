Sénégal: Kaolack - Une cinquantaine de jeunes formés en entrepreneuriat

Kaolack — Une cinquantaine de jeunes, âgés de 16 à 25 ans, ont été formés dans le cadre d'un "bootcamp" organisé au Centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS) de Kaolack (centre), en entrepreneuriat, leadership et en innovation sociale, a constaté l'APS.

Cette formation immersive et intensive est organisée par l'Organisation non gouvernementale SENEGEL (Senegalese Next Generation of Leaders), dans le cadre du Programme d'équité sociale (SEP) de JA Africa, en partenariat avec la compagnie aérienne américaine Boeing et des acteurs locaux.

Ouvert vendredi, ce programme de formation de quatre jours repose sur une approche hybride, combinant sessions de formation en présentiel et d'apprentissage numérique à travers la plateforme +JA DEEP+.

"Ce +bootcamp+ constitue une étape cruciale. Il sert de catalyseur pour le développement personnel, la mise en oeuvre de projets à impact social et la préparation au mentorat post-formation", a déclaré Pape Samb, administrateur général de SENEGEL.

Selon lui, l'objectif est d"'offrir une formation immersive, interactive et pratique, permettant aux jeunes de développer leurs compétences fondamentales en leadership, en pensée innovante et en entrepreneuriat social, tout en favorisant l'inclusion, la confiance en soi et l'engagement communautaire".

"Nous sommes partis du constat que les programmes existants pour accompagner les jeunes n'ont pas encore eu l'impact nécessaire en matière de création d'emplois et d'insertion. C'est pourquoi nous avons développé une nouvelle approche, qui commence par la formation de facilitateurs spécialisés", a ajouté M. Samb.

Dans cette dynamique, SENEGEL, collabore avec des partenaires locaux comme le Conseil communal de la jeunesse (CCJ) de Kaolack et le Groupe de réflexion et d'action pour le développement du Sénégal (GRADES).

L'administrateur général de SENEGEL a indiqué qu"Après ce bootcamp, les jeunes seront accompagnés pendant huit semaines à travers un programme de mentorat et de coaching. "Il y aura également une phase d'apprentissage autonome de quatre semaines, ainsi que la création d'un écosystème de compétences interconnectées", a-t-il ajouté, relevant que "trois cents jeunes sénégalais seront formés à travers ce programme à terme".

Il a rappelé que l'ambition des organisateurs est de créer cinquante mille emplois dans un horizon de trois ans.

Le secrétaire général du GRADES, Amath Thiam, a salué cette initiative d"'importance capitale" pour la jeunesse de Kaolack.

"Le suivi sera assuré par les facilitateurs, afin de permettre aux jeunes de tirer pleinement profit des opportunités qui leur sont offertes", a-t-il assuré.

Ouverte vendredi à Kaolack, cette activité, se tient après les sessions déjà tenues à Mbour, Keur Massar, Saint-Louis et Thiès. La prochaine session se tiendra à Guédiawaye, annonce les organisateurs.