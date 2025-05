Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 mai 2025

revue de presse

Casablanca : un village culturel africain en prélude à la CAN 2025

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, que le Maroc s’apprête à accueillir, Casablanca inaugure un espace inédit dédié aux cultures africaines. Pensé comme un parcours sensoriel et intellectuel à ciel ouvert, ce village éphémère sera accessible pendant 200 jours, jusqu’au 18 janvier 2026. Il vise à faire découvrir au public la diversité des traditions africaines à travers les arts, l’artisanat, la gastronomie et les expressions populaires de plus de trente pays.

Présente lors de l’inauguration, Nabila Rmili, présidente du Conseil communal de Casablanca, a souligné « la volonté de la ville d’accueillir l’Afrique, non seulement en tant qu’espace géographique, mais comme une pluralité vivante de récits et de savoir-faire ». (Source apanews)

La longue et difficile marche vers l'unité africaine

La journée mondiale de l’Afrique a pour objectif principal de commémorer la création de l’Organisation de l’unité africaine, l’OUA, le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

En 2002, l’OUA a été remplacée par l’Union africaine et les objectifs se sont élargis, car il est de plus en plus question, aujourd'hui, d’intégration économique et de développement durable et non plus de décolonisation.

62 ans après la création de l’organisation, l’unité sur le continent est cependant loin d’être une réalité, selon Dani Ayida, consultant et expert en relations internationales. (Source Deutsche Welle)

Cameroun : Cabral Libii est le candidat officiel du PCRN à la présidentielle d'octobre 2025

Cabral Libii est le candidat officiel du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il a été choisi par le bureau politique du PCRN et l’annonce a été faite au cours du congrès de son parti dans l’arrondissement de Nkolafamba, près de Yaoundé.

Plusieurs centaines de militants du PCRN ont fait le déplacement de Nkolafamba pour assister à ce congrès. Cabral Libii rappelle qu’il a été choisi selon les textes du PCRN : « Le bureau politique a siégé le 21 mai dernier après avoir lancé un appel à manifestation public à l’adresse de tous les militants qui souhaitaient briguer la magistrature suprême, a reçu les dossiers à conformément à nos textes, fait le tri et m’a accordé l’investiture. » (Source RFI)

Sadio Mané, seul Africain dans le Top 50 Forbes 2025

L'attaquant sénégalais Sadio Mané continue de briller, non seulement sur les terrains, mais aussi dans les classements financiers. Selon le dernier classement Forbes 2025, il est le seul Africain à figurer parmi les 50 sportifs les mieux payés au monde.

Avec des revenus annuels estimés à 54 millions de dollars (environ 48 millions d'euros ou 32 milliards de francs CFA), Sadio Mané se classe 48e mondial, devançant des stars de renom. Une performance impressionnante, portée par son contrat en Arabie Saoudite et de nombreux partenaires lucratifs avec de grandes marques.

Ce classement confirme l'impact global du joueur formé à Génération Foot et passé par le FC Metz, le RB Salzbourg, Southampton, Liverpool et le Bayern Munich. Sa popularité grandissante, couplée à une image de star humble et engagée, fait de lui une icône mondiale du sport. (Source PressAfrik)

Egypte : entretien d'un site classé patrimoine de l'UNESCO en danger

L'Egypte a entamé l'entretien d'un site antique classé patrimoine culturel de l'Unesco en danger. Il s'agit d'un site chrétien vieux de plusieurs siècles. De hauts responsables des antiquités et le pape copte orthodoxe égyptien, Tawadros II, s'y sont rendus mardi - près de la ville côtière d'Alexandrie.

La zone historique est centrée sur Saint Menas, mort au début du christianisme et enterré sur le site qui a été inscrit en 1979 sur la liste des sites naturels et culturels, mondialement précieux reconnue par les Nations unies.

En 2001, il a été placé sur la liste des sites du patrimoine en péril de l'UNESCO après que le niveau de la nappe phréatique a menacé les ruines d'une ancienne église, des bâtiments publics et des habitations. (Source Africanews)

Le continent africain, priorité géopolitique pour l’Union européenne

La troisième réunion ministérielle entre les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne (UE) et de l’Union africaine (UA) s’est tenue le 21 mai 2025. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer le partenariat entre les deux continents au cours des 25 dernières années. Les ministres ont souligné qu’ils croyaient fermement en une coopération multilatérale efficace et en la nécessité de réformer les institutions internationales afin de relever collectivement les défis mondiaux communs.

L’année 2025 marque 25 ans de partenariat entre l’UE et l’Afrique, fondé sur les principes de solidarité, de sécurité, de paix, de développement économique durable à long terme et de prospérité. Selon les chiffres officiels de 2022, la valeur des échanges de biens et de services entre l’UE et les pays africains s’élevait à 504,3 milliards d’euros. (Source Africa 24)

RDC/Kananga : Judith Suminwa promet routes, électricité et appelle à la cohésion nationale face à l’agression rwandaise

En visite ce samedi 24 mai 2025 à Kananga, chef-lieu du Kasaï Central, la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a lancé un appel à l’unité nationale dans un contexte de crise persistante dans l’est de la République démocratique du Congo.

Depuis la place de l’Indépendance, elle a exhorté la population à la cohésion et à la solidarité autour du président Félix-Antoine Tshisekedi, alors que le pays fait face à l’agression rwandaise.

« La RDC traverse une épreuve difficile avec l’agression rwandaise à l’Est, mais je vous le dis : notre force réside dans notre unité. Nous ne laisserons personne diviser notre nation. Derrière notre président, Félix-Antoine Tshisekedi, nous défendrons chaque centimètre de notre territoire. Kananga, comme Goma ou Kinshasa, fait partie de cette patrie indivisible », a-t-elle déclaré. (Source MCP)

Remboursement des cautions des législatives au Togo : l’ANC dans l’attente des résultats chiffrés

Pour espérer un remboursement de sa caution, un parti politique doit avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une circonscription électorale donnée. Ce seuil est prévu par le code électoral togolais, qui conditionne la restitution des sommes versées à cette performance minimale.

Mais selon Éric Dupuy, porte-parole de l’ANC, ce pourcentage reste inconnu : « On n’a pas toujours eu ces résultats. Le Journal Officiel ne donne que les noms des élus, sans les chiffres. »

Le parti affirme avoir saisi les autorités concernées, en vain. À la différence des précédents scrutins, où des fichiers complets et détaillés étaient transmis par la Céni aucune donnée chiffrée n’a été communiquée cette fois, s’inquiète M. Dupuy. (Source togonews)

Élections générales au Mali : Du léger report à un report sine die

Depuis plusieurs années, le calendrier électoral malien est marqué par des ajustements successifs, alimentant les interrogations et des doutes. La déclaration de politique générale du Premier ministre vient d’enterrer pour de bon la question.

Le lundi 19 mai 2025, le Conseil national de Transition (CNT) a approuvé à l’unanimité (128 voix) le Plan d’action gouvernemental (PAG) présenté par le Premier ministre, Abdoulaye Maïga. Le huitième axe est sans ambiguïté : « La création de conditions pour des élections transparentes et apaisées occupera une place importante dans l’action gouvernementale. Dans un pays qui se remet d’une décennie de crise multidimensionnelle, nous ne ménagerons aucun effort pour éviter à notre pays une crise électorale. (Source Mali Tribune)

Ligue des Champions CAF : La tête d’El Karti frustre Sundowns

Les Mamelodi Sundowns pensaient avoir fait le plus dur. Mais un coup de tête de Walid El Karti dans les derniers instants est venu gâcher la fête samedi soir au Loftus Versfeld de Pretoria (1-1). Les Égyptiens du Pyramids FC arrachent un nul précieux en finale aller de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies, avant le retour au Caire dans deux semaines.

Devant leur public, les Sud-Africains ont longtemps cru tenir une victoire logique. Mieux entrés dans leur match, plus propres techniquement, les hommes de Rulani Mokwena ont fini par faire céder la défense adverse à la 54e minute. Lucas Ribeiro Costa, à l’affût après un ballon mal négocié par la charnière centrale égyptienne, a allumé une frappe du gauche qui n’a laissé aucune chance à Ahmed El Shenawy. Pretoria exulte. (Source CAF)