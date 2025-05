Algérie: Décès de Mohamed Lakhdar-Hamina - Le président du Conseil de la nation présente ses condoléances

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azzouz Nasri, a adressé, samedi, un message de condoléances à la famille du grand cinéaste et moudjahid Mohamed Lakhdar-Hamina, décédé vendredi à l'âge de 95 ans.

"C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès du moudjahid, réalisateur et grand cinéaste Mohamed Lakhdar-Hamina, qui fut un symbole de fidélité nationale et de créativité artistique engagée, ayant immortalisé la glorieuse Révolution de novembre par le son, l'image et la lumière et écrit, par ses efforts et ses oeuvres impérissables, des pages éclatantes dans l'histoire de la lutte nationale et la culture algérienne", lit-on dans le message de condoléances.

Après avoir rappelé les qualités du défunt, le président du Conseil de la nation a souligné que "l'Algérie perd, avec sa disparition, une figure nationale de premier plan, qui a porté la voix de la Révolution algérienne dans les fora internationaux, à travers des oeuvres cinématographiques ayant incarné les hauts faits et la lutte de notre peuple pour la liberté et la dignité".

Les oeuvres du défunt, en particulier "Le Vent des Aurès" et "Chronique des années de braise", resteront "un legs artistique et humain impérissable et une école dont les générations futures s'inspireront", a-t-il ajouté.

En cette douloureuse épreuve, M. Nasri a présenté, en son nom et au nom des membres du Conseil de la nation, ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'à l'ensemble de la famille révolutionnaire et artistique, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort.