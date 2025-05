Ile Maurice: La FCC obtient un ordre de saisie pour plusieurs entreprises

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur les soupçons de blanchiment d'argent visant l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury a franchi une nouvelle étape cette semaine. Le lundi 19 mai, la FCC a obtenu de la Cour suprême un Criminal Attachment Order visant plusieurs entreprises dont les actionnaires sont liés à Rakesh Gooljaury. L'annonce a été faite par voie de communiqué le 22 mai.

Le Criminal Attachment Order, mesure juridique prévue dans le cadre des enquêtes sur les crimes financiers, permet de geler temporairement les biens soupçonnés d'avoir été acquis par des moyens illicites dans l'attente des conclusions de l'enquête. Cette démarche vise à empêcher que les présumés contrevenants puissent profiter des fruits de leurs activités illégales. Cette mesure découle de l'enquête en cours portant sur des prêts toxiques d'environ Rs 1,5 milliard octroyés par l'ex-Mauritius Post and Cooperative Bank (ex-MPCB), devenue la MauBank, dans laquelle l'homme d'affaires avait déjà été arrêté. La FCC soupçonne que le produit de ces prêts aurait servi à acquérir des actions dans différentes sociétés commerciales, notamment dans les secteurs de la restauration et de la bijouterie de luxe.

L'ordre de saisie vise précisément les actions détenues par deux personnes. D'une part, Anishtabye Natacha Ruggoo, actionnaire dans cinq entreprises : Diamoda Foods Co Ltd et Corpxcel Consultancy Services Ltd (qui opèrent les enseignes Paul), Goldmond Ltd et Wool Mill Co Ltd (qui exploitent des boutiques Swarovski) ainsi que Mafis Trading Ltd (qui gère les points de vente Pandora). D'autre part, Neetesha Teelwah est concernée pour ses parts dans Universal Fusion Foods and Restaurateurs Ltd. L'ordre interdit formellement tout transfert, gage, cession ou manipulation de ces actions par qui que ce soit.

La cour a également ordonné à un huissier de justice de procéder à un inventaire des stocks présents dans les magasins Swarovski exploités par Goldmond Ltd et Wool Mill Co Ltd, situés respectivement à Grand-Baie, Bagatelle et à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam. Ces deux entreprises devront par ailleurs soumettre tous les six mois un rapport à la FCC concernant leurs stocks et chiffres d'affaires.

Cette opération judiciaire marque une étape importante pour la FCC, qui semble désormais cibler les actifs commerciaux indirectement liés à Rakesh Gooljaury. En mars, l'express rapportait déjà que l'homme d'affaires avait cessé la plupart de ses activités, une décision qui, à la lumière de ce dernier développement, apparaît comme un signe avant-coureur d'un durcissement de l'enquête.