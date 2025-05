Ile Maurice: Le John Kennedy College a 60 ans - Une présence à célébrer

«Divolter» : tel est le surnom donné à ceux qui ont fait leur parcours au sein du collège John Kennedy College (JKC) -- une réputation qui n'échappe à personne. C'est un établissement où régnait une certaine effervescence dès ses débuts, affirme Rama Poonoosamy, ancien élève et figure emblématique de cette institution :«Je me souviens encore que ce sont les autres collèges - le Queen Elizabeth College et le Royal Curepipe College plus précisément - qui nous avaient qualifiés de "divolter".»

Une renommée qui s'est construite à l'époque où les différents établissements du pays affrontaient le JKC lors des tournois intercollèges de volley-ball ou de débats ; depuis, cette réputation perdure, raconte l'ancien élève Poonoosamy.

Mais cette étiquette, loin d'être péjorative, a forgé une identité singulière : celle d'élèves audacieux, téméraires, souvent à l'avantgarde des luttes pour leurs droits. Des courants contestataires y existaient avant les événements de mai 1975. Aujourd'hui encore, bien que l'image du collège se soit adoucie, l'établissement continue de cultiver des esprits critiques, engagés et courageux.

C'est en raison de cet héritage, et de tout ce que représente l'institution, que le recteur, Divya Prakash Jhurrea, a rencontré la presse ce vendredi 23 mai. Aux côtés de Rama Poonoosamy, du président de la PTA, ainsi que de plusieurs enseignants et élèves, il a procédé au lancement officiel des festivités du 60e anniversaire du collège. La première étape fut le dévoilement du nouveau logo, une édition spéciale qui rend hommage à «60 ans de réalisation», selon les mots du recteur.

Fondé en 1965, deux ans après la pose de la première pierre en 1963, le collège - autrefois réservé aux garçons - est aujourd'hui une académie mixte, tournée vers l'avenir. Au fil des décennies, il a formé plusieurs lauréats et figures du pays, et continue de produire de belles réussites.

Pour marquer cet anniversaire, une série d'activités réparties sur plusieurs semaines a été mise en place. Les événements annuels, tels que la journée sportive et la cérémonie de remise des prix, prendront cette année une dimension encore plus festive. Le programme comprend aussi des compétitions inter-classes, des débats, des séances d'élocution, ainsi que des expositions d'arts et de sciences.

Lors de la conférence de presse, le recteur a mis en avant les efforts entrepris pour améliorer les infrastructures de l'établissement - un facteur qui, selon lui, a un impact direct sur les performances des élèves et sur la qualité des activités proposées : «À 60 ans, l'établissement commence à montrer son âge.»

«Ansam fer swazant-an kolez John Kennedy vinn en sikse» a déclaré le président de la PTA, Sanjay Noboab, en invitant les anciens élèves et autres sympathisants à contribuer aux célébrations et aux projets futurs via le compte SBI : 157002574101, en précisant «60 ans JKC» comme motif. Il encourage également à appeler le 454 1737 pour plus de renseignements.

Par ailleurs, un podcast est en préparation afin de donner la parole aux élèves et de revenir sur les moments marquants de l'histoire du collège, notamment les contestations survenues avant le 20 mai 1975. Un espace de mémoire, mais aussi de réflexion.