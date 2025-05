Ile Maurice: Le ministère de la Planification économique sollicite le PNUD pour la Vision 2050

Jyoti Jeetun, ministre des Services financiers et de la Planification économique, a eu une réunion de haut niveau le mercredi 21 mai avec Amanda Seerumaga, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), pour discuter d'une éventuelle collaboration stratégique dans le cadre de l'élaboration de Vision 2050 et du Plan de développement national de Maurice.

La ministre Jeetun a souligné que le ministère de la Planification économique a été rétabli après près de 20 ans, ce qui témoigne de l'engagement renouvelé du gouvernement en faveur d'une approche unifiée, organisée et inclusive de la planification et du développement économiques à long terme. Elle a présenté l'objectif de formuler une vision nationale progressiste, qui comprend des priorités clés, telles que la création d'un cadre de planification solide, l'identification de secteurs durables et viables pour l'avenir, le renforcement des capacités institutionnelles, l'implication de la diaspora mauricienne et le développement d'une stratégie de communication nationale efficace pour impliquer les citoyens dans ce voyage.

Amanda Seerumaga a, pour sa part, réaffirmé le fort soutien du PNUD à Maurice, en se référant à des initiatives passées telles que le plan Marshall, le SDG Investor Map et le Rapport sur la diaspora. Elle a proposé une assistance par le biais de consultants experts, d'outils de prospective et de réflexion systémique du PNUD, de visites d'exposition pour les responsables de la planification dans des pays, tels que Singapour et le Rwanda, et d'une expertise en matière de communication stratégique pour soutenir le processus de visualisation.