Ile Maurice: Un butin de Rs 1,6 million, deux suspects arrêtés

Une vaste série de cambriolages a récemment secoué la région de Terre-Rouge, laissant derrière elle un sillage de maisons éventrées et de propriétaires désemparés. Entre décembre 2024 et avril 2025, pas moins de 19 vols ont été enregistrés, entraînant un préjudice estimé à plus de Rs 1,6 million.

Ce sont des maisons, souvent en construction ou temporairement inoccupées, qui ont été ciblées de manière systématique par un duo de malfrats bien organisés. Les deux suspects, Eloys Dorza, 27ans, et Fabrice Pasnin, 23 ans, ont finalement été arrêtés grâce à une opération coordonnée par la Division Crime Intelligence Unit (DCIU) avec l'appui de la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge.

Le mardi 13 mai 2025, les forces de l'ordre ont mis la main sur eux à Résidence La Cure alors qu'ils venaient tout juste de perpétrer un nouveau vol. Ils tentaient de prendre la fuite à moto, des objets dérobés encore en leur possession. Lors de leur interrogatoire, les suspects sont passés aux aveux, détaillant leur implication dans une série de cambriolages tous commis à Terre-Rouge et ses environs. Le mode opératoire était bien rodé : les deux hommes ciblaient des maisons peu surveillées et agissaient principalement de nuit ou aux heures creuses. Parmi les objets volés, figuraient des téléviseurs, micro-ondes, ventilateurs, bouteilles de gaz, vêtements, meubles, mais aussi des matériaux de construction comme du câblage électrique, des sanitaires, des carreaux et des outils professionnels.

À plusieurs reprises, ils se sont introduits dans des maisons fraîchement construites, emportant tout ce qui pouvait avoir de la valeur, jusqu'aux câbles dissimulés dans les murs ou les systèmes de plomberie déjà installés. Dans certains cas, ils sont même repartis avec des produits alimentaires, preuve que leurs motivations mêlaient appât du gain et opportunisme. Les policiers de la DCIU Northern et la CID de Terre-Rouge ont depuis entamé un travail de terrain pour retrouver les objets volés. Certains auraient déjà été revendus, tandis que d'autres sont soupçonnés d'être dans des caches dans la région. Les deux suspects ont été présentés devant la justice et placés en détention provisoire. L'enquête suit son cours.