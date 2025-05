Ile Maurice: Saisie de cannabis et d'argent

Une opération policière menée dans l'après-midi du lundi 19 mai, à Flic-en-Flac, a abouti à l'arrestation d'un homme de 22 ans, soupçonné de possession de cannabis et de blanchiment d'argent. Cette intervention fait suite à des informations jugées crédibles reçues par les autorités.

Les policiers du poste de Flic-en-Flac, agissant sous la supervision de l'inspecteur Sunnia, ont procédé à une perquisition dans une maison située à morcellement Anna. Munis d'un mandat signé par la magistrate de la cour de district de Rivière-Noire, ils ont investi les lieux peu avant 14 heures. Le principal suspect et deux de ses amis s'y trouvaient. Après avoir été informés de la présence policière et du mandat, les trois jeunes hommes ont consenti à la fouille. Celle-ci a débuté au rez-de-chaussée et s'est poursuivie dans les autres pièces de la maison. C'est dans une chambre à l'étage que les policiers ont fait une découverte importante : un sachet transparent contenant environ 4,5 grammes d'une substance suspectée d'être du cannabis, dissimulé dans un tiroir de table en bois.

Interrogé sur place, le principal suspect a reconnu les faits et aurait déclaré «Gandia sa misie. Mo pe rod enn lavi ar sa», admettant ainsi vendre la substance pour subvenir à ses besoins. La fouille s'est poursuivie dans la même pièce, où les agents ont trouvé une importante somme d'argent - plus de Rs 300 000 - rangée dans un sac en plastique transparent. À ce sujet, le jeune homme aurait affirmé : «Misie, kas lavant mas sa».

Les deux autres individus présents sur les lieux ont été interrogés et ont nié toute implication, affirmant ne rien savoir de la substance ou de l'argent retrouvé. Les trois hommes ont été interpellés et conduits au poste de police de Flic-en-Flac pour les besoins de l'enquête. Le principal suspect a été placé en détention au poste de Coromandel, tandis que ses deux amis ont été relâchés après l'enquête. Les techniciens du Scene of Crime Office ont été appelés sur place pour le relevé de preuves.

L'enquête se poursuit.