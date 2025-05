Ile Maurice: Les partisans saluent une «victoire historique» pour le pays

Hier, l'histoire s'est écrite sur les murs et dans la rue. Alors que le Premier ministre, Navin Ramgoolam, tenait une conférence de presse pour détailler les modalités de l'accord signé avec le Royaume-Uni sur la rétrocession de l'archipel des Chagos, un rassemblement citoyen s'est tenu devant l'Assemblée nationale, dans une ambiance festive et chargée d'émotion.

Pancartes en main, drapeaux au vent, les partisans, parmi lesquels figuraient de nouveaux élus municipaux, ont tenu à marquer l'instant. Leurs slogans résonnaient sur la place, «Navin lerwa», «Chagos pou nou», scandés avec ferveur par une foule venue saluer ce qu'elle considère comme une victoire nationale.

«C'est un moment qu'on attendait depuis trop longtemps. Aujourd'hui, justice commence à être faite», lançait une militante, les yeux humides. L'accord, signé entre Maurice et le RoyaumeUni reconnaît la souveraineté pleine et entière de Maurice sur les Chagos, tout en permettant au Royaume-Uni et aux États-Unis de maintenir leur base militaire sur Diego Garcia pour une durée de 99 ans, renouvelable.

Mais au-delà des aspects géopolitiques, c'est l'aspect humain qui émeut. «C'est pour les générations d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On peut enfin rêver d'un retour, d'un lien renoué avec nos îles», expliquait Mario, Chagossien, pancarte levée au ciel. Dans sa conférence, le Premier ministre a détaillé les conditions du traité et pendant ce temps, sur le parvis de l'Hôtel du gouvernement, la foule exultait de joie. Drapeaux, danses improvisées, tout y était pour graver ce jour dans les mémoires collectives.

Un jour que beaucoup qualifient déjà de tournant historique pour la République de Maurice.