Ile Maurice: Une victoire partielle en attendant la réforme

C'est une avancée importante dans un combat de longue haleine qui s'est joué ce vendredi 23 mai devant la Cour suprême. Lindsey Collen Seegobin, militante des droits humains, a retiré sa plainte constitutionnelle contre l'État, après que le gouvernement a promis d'amender la législation sur la citoyenneté.

Représentant l'État, Me Kamlesh Kumari Domah a indiqué que des modifications seront prochainement apportées aux dispositions controversées, notamment celles conférant au Premier ministre le pouvoir de révoquer une citoyenneté sans fournir de justification (article 11(8) de la Mauritian Citizenship Act et article 39(4) (f) de l'Immigration Act 2022).

Satisfait de cet engagement, Me Jean Claude Bibi, avocat de Lindsey Collen Seegobin, a demandé le retrait de la plainte. Les juges David Chan Kan Cheong et Karuna Devi Gunesh Balaghee ont accédé à la requête, rayant l'affaire sans frais. «Je suis satisfait que l'Attorney General, M. Glover, et le Premier ministre Navin Ramgoolam aient pris cet engagement. Le représentant du gouvernement a précisé en cour que les amendements seront présentés rapidement au Parlement, afin d'accélérer le processus et, surtout, retirer le pouvoir absolu que s'était arrogé Pravind Jugnauth», a déclaré Me Bibi.

Pour sa part, Lindsey Collen Seegobin a tenu à saluer le travail pro bono de Me Antoine Domingue et Aisha Jeewa. Émue, elle a déclaré : «J'ai toujours reçu du soutien. La lutte continue et c'est une grande victoire. La victoire ne sera complète que lorsque la loi aura changé.»

La mobilisation, elle, se poursuivra jusqu'à ce que la réforme promise devienne réalité.