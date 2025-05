Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le groupement agropastoral Lozi veut booster l'apiculture au pays

Grâce au financement de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Congo, le groupement agropastoral Lozi a initié et entretient plus de cent cinq ruches d'abeilles colonisées. L'objectif de ce projet consiste à démocratiser l'apiculture et permet aux jeunes Congolais de se lancer dans les activités agro-pastorales.

Une forte délégation de l'ambassade conduite par son excellence le Dr Wolfgang klapper a effectué le 23 mai à Boko, dans le département du Pool, une visite d'inspection pour s'assurer de l'effectivité du projet. A ce jour, environ cent ruches sont fonctionnelles sur une superficie de 10 hectares. Le projet d'apiculture paysanne porté par le groupement Lozi vise à promouvoir une apiculture écologique, respectueuse de la nature et apparaît comme une aubaine pour la préservation des forêts dans le district de Boko.

Il ambitionne d'améliorer les moyens de subsistance des membres tout en préservant l'environnement. Une occasion, selon ses initiateurs, d'alléger la pression sur les ressources forestières et de freiner durablement la déforestation galopante dans le département du Pool. « Notre motivation dans la conduite de cette activité se justifie par ses nombreux bienfaits connus pour la santé et sa demande croissante sur le marché national et mondial qui constitue une opportunité considérable pour pénétrer ce secteur. Nous voulons développer ce projet et vendre nos produits sur toute l'étendue de la République du Congo. Merci beaucoup à l'ambassade d'Allemagne », a expliqué Machard Matondo, trésorier de la coopérative.

Actuellement, le groupement Lozi ne gère qu'une centaine de ruches en colonie. Le site principal est à environ 10 km de Boko centre mais une partie des membres est installée à Boko centre et une autre dans le village de Lamba. Les sites sont particulièrement bien situés car ils sont en pleine forêt et loin des cultures. Le groupement est installé hors périmètres agricoles, évitant ainsi de piéger le pollen contaminé par les produits chimiques nocifs pour les colonies. Le groupement fait aussi la transhumance apicole, une technique qui permet un essaim rapide et maîtrisé selon la floraison favorable pour l'élevage.

Pour Wolfgang klapper, l'ambassade reste ouverte et flexible à collaborer avec plusieurs coopératives dans divers départements du Congo afin de réaliser des microprojets liés à la protection de l'environnement et au bien-être de la population. D'après lui, les localités congolaises possèdent d'énormes potentialités pour la réalisation des activités diverses. « Nous venons de recevoir une bouteille de miel et cela prouve que dans les jours à venir il y aura une forte production puisque toutes les ruches que nous avons visitées sont remplies d'abeilles.

Nous avons même eu du mal à s'y approcher. Nous sommes très contents de ce que nous avons vu. Ce n'est pas encore la saison propice pour les abeilles mais déjà les résultats sont probants. Cela va sûrement impacter les marchés de Kinkala et de Brazzaville. L'activité de ce groupement intervient également dans la lutte contre le changement climatique puisque ses membres plantent les arbres dans leurs domaines et abandonnent des activités de la déforestation et la production de charbon », a indiqué l'ambassadeur.

Dans le cadre de l'exécution de cette activité en dehors de la production du miel pur et biologique, le groupement fournit des services d'installations de ruches pour les agriculteurs intéressés et exploite aussi d'autres terrains à travers la plantation de plusieurs arbres fruitiers et du manioc. Il faut noter que ce financement a permis à cette coopérative d'acheter des essaims, une centaine de ruches, des enfumoirs, des lève-cadres, des bottes, des paquets de gants, des bidons de stockage, des coûteaux de cadre, des bacs de récolte, des pressoir à miel, des brouettes et autres.