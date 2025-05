Congo-Brazzaville: Dr Dahlia Khalifa : « La SFI a la capacité de cofinancer les PME congolaises »

interview

La Société financière internationale (SFI), l'une des quatre filiales du groupe de la Banque mondiale (BM), vient d'ouvrir son bureau de liaison en République du Congo.

Des émissaires du groupe de la BM, parmi lesquels la directrice régionale de la SFI pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, le Dr Dahlia Khalifa, ont séjourné récemment à Brazzaville. Dans une interview exclusive avec Les Dépêches de Brazzaville, elle évoque le soutien que la SFI entend offrir au secteur privé congolais en matière de financement et de conseils.

Quelle est la raison principale de votre visite à Brazzaville et quels objectifs spécifiques souhaitez-vous atteindre pendant votre séjour ?

Mon séjour au Congo s'inscrit principalement dans le cadre de la stratégie de localisation de la SFI dans le pays. J'ai eu l'honneur de rencontrer les plus hautes autorités congolaises, notamment le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, ainsi que le Premier ministre et le ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale qui supervise également les activités de la BM au Congo. Cette mission m'a aussi permis d'échanger avec les ministres des Finances de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), afin de revoir et de déployer une nouvelle stratégie d'accompagnement des États de la sous-région.

De plus, nous avons tenu une retraite stratégique régionale des managers du groupe de la BM pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. L'objectif principal de cette mission est d'accélérer le déploiement de notre stratégie SFI au Congo, axée sur l'accompagnement du secteur privé.

Quels secteurs d'activité estimez-vous avoir le plus fort potentiel de croissance au Congo, et pourquoi ?

Les secteurs que nous avons identifiés comme clés incluent l'énergie, l'agrobusiness, le transport et le numérique. Nous souhaitons interagir directement avec les acteurs clés de ces différents secteurs afin de déployer des approches et des projets concrets, garantissant une mise en oeuvre efficace de notre stratégie. Cette approche est centrée sur la création d'emplois, essentielle pour accélérer le développement du Congo. Les secteurs retenus sont, en effet, porteurs et présentent un fort potentiel de création d'emplois, en harmonie avec le Plan national de développement 2022-2026.

Quelles sont les opportunités de financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) congolaises à travers la SFI ?

Notre stratégie est résolument axée sur la mise à disposition de financements pour les PME qui représentent 90 % des emplois dans le pays, comme cela est reconnu à l'échelle mondiale. La SFI finance les banques locales en fournissant un fonds de garantie, ce qui leur permet de soutenir plus efficacement les PME. Nous offrons également un service visant à renforcer les compétences de ces entreprises à travers un appui bancaire et managérial.

Par ailleurs, nous mettrons en place l'initiative des champions locaux qui vise à identifier les entreprises ayant un certain niveau de développement et prêtes à bénéficier d'un accompagnement de la SFI. Pour le Congo, nous avons déjà identifié plusieurs entreprises avec lesquelles nous allons collaborer dans un avenir proche, en leur offrant formation et financement pour accroître leur productivité et accélérer leur croissance.

Enfin, nous proposons un soutien direct en matière de formation pour les entreprises dirigées par des femmes, axé sur le management, la structuration financière et la gestion des ressources humaines. En somme, notre appui se concentre sur les banques, les champions locaux et les femmes entrepreneures.

Comment la SFI collabore-t-elle avec d'autres institutions financières internationales et bailleurs de fonds pour maximiser l'impact de ses projets, notamment au Congo ?

La SFI a la capacité de cofinancer des projets. Lorsqu'un projet nécessite un financement conséquent, nous pouvons financer une partie et inviter d'autres partenaires au développement à apporter l'autre partie de financement. Une autre option consiste à se concentrer sur le conseil et le soutien à la mise en oeuvre du projet lorsque d'autres bailleurs de fonds disposent déjà de ressources pour le soutenir.

Quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs congolais qui cherchent à bénéficier du soutien de la SFI ou à attirer des investissements étrangers ?

Tout d'abord, il est essentiel que les entrepreneurs formalisent leur entreprise, en s'assurant d'avoir toute la documentation légale, de développer un business plan solide et de structurer correctement l'organisation sur le plan administratif. Travailler avec les banques est également crucial. Si ces conditions sont remplies, les entrepreneurs peuvent alors bénéficier de l'accompagnement de la SFI. Avec notre présence désormais au Congo, les entreprises disposant d'un business plan peuvent se rapprocher de notre bureau pour discuter avec nos experts. Lorsque la SFI accompagne une entreprise, celle-ci a également la possibilité de bénéficier du soutien d'autres bailleurs de fonds.