Le premier préfet du département de Djoué-Léfini, Léonidas Carel Mottom Mamoni, qui a été installé dans ses nouvelles fonctions, le 24 mai, par le préfet, directeur général de l'administration du territoire, Bonsang Oko Letchaud, entend faire de ce département un modèle de développement équilibré et un laboratoire d'une République vivante et agissante.

Bonsang Oko Letchaud a remis, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, l'acte de naissance du département et le cachet de commandement au préfet de ce nouveau département. En effet, le siège de Djoué-Léfini est provisoirement installé à Ignié, avant son transfert à Odziba, chef-lieu du département. « Puisque que vous serez dorénavant installé préfet du département Djoué-Léfini, vous avez le décret 2025-183 du 20 mai 2025, publié récemment. Vous avez vos sous-préfets. Le préfet est placé dans un département où il a la charge des intérêts nationaux.

C'est ce dernier qui est donc le garant de l'ordre public, c'est lui qui veille aux intérêts nationaux. Il est le dépositaire de l'autorité de l'Etat. Monsieur le préfet, vous serez appelé à garantir l'ordre public, à veiller à ce que vos concitoyens circulent librement dans votre ressort territorial qui est le département de Djoué-Léfini », a rappelé Bonsang Oko Letchaud.

Prenant ses nouvelles fonctions, l'ancien ministre de la Culture et des Arts reconnaît les atouts de ce nouveau département plein d'énergie, de promesse et tourné résolument vers l'avenir. « Etre préfet d'un département, ce n'est pas venir avec des certitudes ou des schémas tout fait, mais c'est venir pour écouter, comprendre, accompagner et s'inscrire dans un projet collectif. C'est pourquoi je refuse d'être un préfet qui pense tout savoir, qui pense avoir la maîtrise de tout, mais qui à la fin n'est responsable de rien. Tout au long de mon sacerdoce sur les terres fertiles du Djoué-Léfini, je me considérai comme un éternel apprenti », a laissé entendre Léonidas Carel Mottom Mamoni.

C'est ainsi qu'il a appelé les filles et fils du département à apporter leur pierre à l'édifice d'autant plus que Djoué-Léfini regorge de maintes potentialités économiques. « Si ce nouveau département est encore en train de se structurer administrativement, il est déjà profondément vivant. Habité par une volonté de réussir, d'exister pleinement, d'innover et de rayonner, Djoué-Léfini est un carrefour d'opportunités, un lieu d'investissement. Les fondations sont-là, une jeunesse dynamique, des ressources naturelles diversifiées, une situation géographique, stratégique et surtout une volonté collective de réussir », a-t-il souligné.

L'ancien deuxième questeur de l'Assemblée nationale s'est engagé à exercer ses responsabilités avec force et vigueur, dans un esprit de dialogue constant, dans le strict respect des lois et règlements de la République. « Je crois profondément que l'Etat n'est fort que lorsqu'il est proche des populations. C'est pourquoi je m'engage à être un préfet de terrain. Je veux rencontrer les habitants, les élus, les chefs d'entreprises, les associations, les notabilités et bien d'autres. Je veux, au fond, que chaque habitant du Djoué-Léfini sente que l'Etat est présent, que l'Etat est juste, que l'Etat est accessible », a conclu Léonidas Carel Mottom Mamoni.