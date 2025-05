Ile Maurice: Suraj Ray, président du MACOSS - «On veut faire passer MACOSS pour une bête noire»

«Le Mauritius Council of Social Services (MACOSS) doit continuer à exister pendant encore plusieurs années, nous sommes reconnus au niveau national et international», a soutenu son président Suraj Ray lors d'une conférence de presse le mercredi 14 mai à Port-Louis. Il a tenu à répondre aux critiques lancées contre cette organisation lors de la rencontre entre le ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Ashok Subron, et les représentants de centaines d'ONG affiliées et non-affiliées à la National Social Inclusion Foundation (NSIF) une semaine plus tôt à Réduit.

Suray Ray a déploré le fait qu'à cette réunion, il n'a pas pu répondre aux critiques alors que le micro passait parmi l'assistance pour permettre aux ONG de parler des problèmes auxquels elles faisaient face. Pour rappel, durant cette réunion, certaines ONG avaient affirmé que le fonctionnement du MACOSS devait être revu tandis que d'autres avaient appeler tout simplement à son démantèlement. Le ministre Subron, en répondant à une question de la presse, avait dit qu'il allait discuter avec le MACOSS pour revoir la situation, mais avait aussi dit que cette organisation continuera à exister et à avoir sa place dans le nouvel espace créé pour regrouper et faciliter le travail des ONG et des mouvements associatifs.

Suraj Ray a aussi reproché aux médias de ne pas s'intéresser aux évènements organisés par le MACOSS car ils sont trop pris par les faits et gestes des politiciens. Il a en outre affirmé qu'au moment où il a pris les rênes de cette organisation, il avait exprimé son intention de travailler en équipe avec les anciens dirigeants et d'oublier les divisons passées, mais au lieu de cela, certains membres ont tout fait pour lui mettre les bâtons dans les roues. «Au lieu de travailler, certains membres ont diffusé de fausses informations sur le MACOSS, qui ont été malheureusement relayées par le presse», a déclaré Suraj Ray.

Par ailleurs, rebondissant sur un autre sujet évoqué à la réunion entre le ministre Subron et les ONG, notamment sur la Corporate Social Responsibility CSR, le président du MACOSS a dit qu'il était contre le retour à l'ancien système où une entreprise donnait un pourcentage de son profit aux ONG dans le cadre de la CSR car il n'y a «aucun contrôle sur le secteur privé».

Il aussi dressé une série de critiques contre le NSIF, qui «faisait la pluie et le beau temps» et donnait beaucoup d'argent à certains ONG alors que d'autres ne reçoivent que des miettes. «Alors que le MACOSS a fait plusieurs campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, la drogue et l'éducation, entre autres, il y a encore certaines personnes qui disent que cette organisation ne travaille pas. Il faut aller sur notre site web et voir tout le travail que nous avons accompli. On a travaillé, mais on veut faire passer le MACOSS pour une bête noire, ce n'est pas bien.»