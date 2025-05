Ile Maurice: Une vitrine d'excellence et de partage

Le 22 mai 2025, le Collège Aleemiah Boys a célébré avec fierté son 63e anniversaire à travers une journée portes ouvertes en présence du ministre de l'Éducation. Après le succès de la campagne de don de sang organisée l'année dernière, l'établissement a souhaité aller plus loin cette année en transformant cet élan de solidarité en une célébration inclusive et significative.

L'objectif de cette journée était double : marquer l'histoire du collège tout en ouvrant ses portes à la communauté. «J'ai eu de fréquentes réunions avec l'équipe éducative pour expliquer l'importance, les rôles et les attentes liés à cette initiative. Il nous fallait créer un espace de dialogue, de découverte et de valorisation de notre travail quotidien», a déclaré le responsable de l'organisation. Cette journée portes ouvertes visait à mettre en lumière :

⚫ La qualité des infrastructures, des technologies et des ressources mises à disposition des élèves;

⚫ L'image publique de l'institution, renforçant sa crédibilité et son rayonnement ;

⚫ La découverte, par les élèves du primaire, du monde du secondaire : des visites guidées ont été proposées aux élèves des écoles primaires environnantes pour leur offrir un premier aperçu concret de la vie au collège.

Les retombées attendues de cet événement dépassent la simple visite. À court terme, les parents se sentent davantage connectés à l'institution. À long terme, cette ouverture favorise le sentiment d'appartenance, en particulier pour les anciens élèves, invités à renouer avec leur établissement de coeur.

«Un immense merci au personnel du Collège Aleemiah Boys. Le succès de cette journée n'aurait pas été possible sans votre travail acharné, votre esprit d'équipe et votre engagement sans faille. Ces deux derniers mois ont nécessité une préparation intense, des idées créatives et des efforts constants. Vous avez surpassé toutes les attentes», a souligné le coordinateur de l'événement.

En conjuguant tradition et innovation, le Collège Aleemiah a une fois de plus prouvé sa capacité à inspirer, fédérer et bâtir des ponts vers l'avenir.