Ile Maurice: Un couple arrêté un an après les faits grâce à Facebook

Ne dit-on pas vaut mieux tard que jamais ? C'est ainsi qu'un couple, habitant Plaine Magnien, a été arrêté par les policiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Quatre Bornes dans la journée de ce samedi 24 mai.

Krishna Doorjun et son épouse Faranaz Doorjun, tous deux âgés de 32 et 33 ans respectivement, ont été interpelés suivant la publication d'une vidéo, devenue virale depuis vendredi soir et sur laquelle on aperçoit une femme aux mains ligotées, assise à bord d'un van au beau milieu d'un champs de canne et qui se fait gifler et intimider par un individu qui voulait même lui arracher une dent.

Sur cette vidéo, on entend également un autre homme menacé d'orchestrer le viol de la victime ainsi qu'une autre femme lui lançant des injures et incitant les deux autres bourreaux à martyriser celle que le trio semblaient avoir enlevé sur fond de règlement de compte contre une histoire d'arnaque perpétré par la victime et son concubin.

À ce stade, il nous revient que mari et femme, accusés, ont été placés en détention policière à Stanley et Sodnac et qu'ils devront, très prochainement, répondre de leurs actes devant la justice.

Bien que cette affaire remonte à 2024, la ministre de la femme n'a pas tardé à réagir en prenant connaissance, comme de nombreux internautes, de ladite vidéo qui a récemment été publiée sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué émis ce samedi, Arianne Navarre Marie a fermement condamné tout forme de violence et a appelé au respect de l'État de Droit.

«Je suis profondément consternée par les images de violence physique et psychologique subie par cette femme. Il est impératif de comprendre que, quelles que soient les accusations de fraude portées contre elle et son époux - des faits pour lesquels ils ont déjà été poursuivis en justice - rien ne justifie une telle violence. Mon ministère dénonce avec la plus grande fermeté toute forme de violence faite aux femmes et à tout individu.

Nous avons été informés que cette vidéo circule actuellement, mais il est crucial de rappeler qu'elle date d'environ un an. Les autorités compétentes, à savoir la police, ont déjà mené leur enquête, et la femme ainsi que son époux ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour fraude. Concernant les personnes impliquées dans l'acte de violence visible dans la vidéo, leur dossier est entre les mains du Directeur des Poursuites Publiques (DPP), qui prendra une décision appropriée.

Je tiens à lancer un appel solennel à tous les citoyens : la justice populaire n'est pas une option. Il est du devoir de chacun de laisser les forces de l'ordre accomplir leur travail avec professionnalisme et impartialité. Prendre la loi en main est non seulement illégal, mais cela sape également les fondements de notre système judiciaire et peut entraîner des conséquences dangereuses et irréversibles. Notre société est bâtie sur le respect de l'État de droit, et il est essentiel que ce principe soit respecté par tous.

Le Ministère de l'Égalité des Genres et du Bien-être de la Famille continuera à oeuvrer sans relâche pour la protection de tous les membres de la famille et pour l'éradication de toutes les formes de violence. Nous encourageons toute personne témoin ou victime de violence à se manifester et à chercher l'aide des autorités et des organisations dédiées.