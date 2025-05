Ile Maurice: Dany Marie - Une militante debout au coeur des luttes citoyennes

Dans le paysage militant mauricien, son nom résonne avec force. Dany Marie n'est pas seulement connue : elle est reconnue, respectée, saluée pour son engagement sans relâche en faveur de la justice sociale et écologique.

Pour ses proches, ses camarades de lutte, elle est cette femme de conviction, fidèle à ses valeurs, capable d'écoute, d'action, d'organisation et de courage politique. Ce sont eux, souvent, qui dressent d'elle le portrait d'une militante authentique, entière, tournée vers les autres et vers un avenir commun plus juste.

Sauf que sa légitimité pour participer au board de sélection de neuf membres du board de la National Empowerment suscite un feu roulant de critiques. Cela, depuis que l'on a appris que ce sont exclusivement des membres du parti Rezistans ek Alternativ - dont Dany Marie - qui ont trié les lettres de candidature, avant d'interviewer les postulants.

Son parcours militant démarre très tôt, marqué par un engagement profond au sein de Lalit, puis s'affirme avec la fondation du mouvement Rezistans ek Alternativ, dont elle est l'une des figures de proue.

Aujourd'hui encore, elle siège au comité national de cette formation politique qui milite avec constance pour la décolonisation du système électoral, une démocratie vivante, l'égalité réelle, la justice sociale et la transition écologique. Des idées qu'elle n'a jamais cessé de défendre, dans les rues comme dans les urnes. Elle est également chez CARES.

Depuis 2005, Dany Marie est régulièrement candidate aux élections générales, en 2005, 2010, 2014 et 2019, ainsi qu'aux élections municipales de 2015. À chaque campagne, elle incarne une alternative progressiste et solidaire, un projet de société ancré dans les réalités du peuple mauricien, et attentif aux urgences sociales et climatiques. En 2024, elle a activement participé à la campagne de Rezistans ek Alternativ dans les circonscriptions nos 1 et 4, et se prépare déjà pour les élections municipales de 2025 dans les Wards 7, 8 et 1 de Port-Louis. Toujours sur le front, toujours présente.

Mais l'engagement de Dany Marie ne s'arrête pas aux échéances électorales. Bien au contraire : elle est avant tout une militante de terrain. Une femme d'action, enracinée dans la réalité quotidienne des Mauriciennes et Mauriciens. Pendant la pandémie de Covid-19, elle anime les, des espaces d'entraide et de solidarité communautaire, alors que l'angoisse et l'isolement régnaient.

En 2020, lorsque le s'échoue sur les côtes du Sud-Est, provoquant une marée noire sans précédent, elle coordonne avec d'autres des actions concrètes : fabrication de bouées de sarlon, logistique citoyenne, mobilisation collective. Elle est de toutes les batailles environnementales, y compris à Pomponette, où elle se retrouve en première ligne pour faire tomber les clôtures illégales qui empêchaient l'accès à la plage, espace public par excellence.

Son militantisme est aussi personnel. En 2013, touchée de plein fouet par les inondations dévastatrices dans le quartier de Canal-Dayot, Dany Marie ne se replie pas sur sa douleur. Elle transforme cette épreuve en combat collectif, portant haut la voix des familles sinistrées, souvent marginalisées, oubliées des pouvoirs publics. Elle devient, une fois de plus, porte-parole de ceux qu'on n'écoute pas.

À ses côtés, le militant syndical et politique, Ashok Subron. Mais qu'on ne s'y trompe pas: Dany Marie n'est ni une «première dame» du militantisme ni un second rôle. Elle est un pilier, une actrice essentielle, une voix autonome et affirmée. À travers ses engagements, elle incarne une génération de femmes debout, résolument tournées vers l'action, refusant les rôles stéréotypés que la société leur assigne. Militante, citoyenne, femme politique, elle redéfinit l'engagement féminin en politique à Maurice.