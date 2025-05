Sénégal: Débordement du fleuve Sénégal - Des travaux 'd'endiguement' des voies de passage des eaux en cour à Bakel et Podor (ministre)

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a assuré que des travaux "d'endiguement" destinés à prévenir un débordement du fleuve Sénégal durant l'hivernage sont en cours d'exécution dans le zones sensibles et vulnérables du département de Bakel mais aussi dans la partie nord du pays, notamment à Podor.

"Cette année, la direction de la Prévention et de la Gestion des inondations (DPGI) a déjà commencé les travaux d'endiguement dans les cinq communes du département de Bakel touchées l'année dernière par la crue du fleuve", a déclaré vendredi M. Dièye, lors d'un déjeuner d'échanges avec la presse sur les programmes et projets du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement prévus dans le cadre de la lutte contre les inondations, l'assainissement et l'accès à l'eau.

"Il y a aussi l'Office des lacs et des cours d'eau (OLAC), qui va réhabiliter, à Bakel, des mares et des marigots", a-t-il ajouté, précisant que "le focus sera mis cette année, sur les communes les plus vulnérables, sachant que ce qui va régler ce problème définitivement, se fera dans la durée face aux contraintes financières et budgétaires".

"Néanmoins, a-t-il dit, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, et on a choisi les parties les plus sensibles et vulnérables pour les sécuriser et permettre aux populations de vivre plus ou moins correctement cet hivernage".

Cheikh Tidiane Dièye a indiqué que "du côté de la partie nord pays, plus précisément dans la vallée du fleuve Sénégal, à Podor, les équipes de la DPGI et du Génie militaire sont actuellement en train de réaliser des systèmes d'endiguement des voies de passage des eaux pour prévenir une montée des eaux durant l'hivernage".

Il a également préconisé des lâchers d'eau avec l'Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal, au niveau du barrage de Manantali avant l'atteinte de la cote maximale.

Cheikh Tidiane Dièye dit espérer qu'avec "les aménagements qui sont en train d'être faits par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI)", les effets des inondations seront atténués dans ces zones vulnérables.

Il a annoncé des tournées de revue à l'intérieur du pays en juillet pour voir si le dispositif est totalement installé et opérationnel.