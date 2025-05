Congo-Brazzaville: Livre - « A la découverte de la République du Congo au fil de l'eau » présenté à Paris

Préfacé par le président du Congo, Denis Sassou N'Guesso, le livre « A la découverte de la République du Congo au fil de l'eau », paru aux éditions Marque-Pages, met en valeur la beauté et la richesse des forêts primaires et de l'aqua système congolais dans toute sa diversité et des rives de l'océan Atlantique. Il a été présenté le 22 mai au Bristol à Paris, en France, en présence de son préfacier.

Édité par Michel Duplessier et produit par Ipanama, le livre « A la découverte de la République du Congo au fil de l'eau », portant sur la problématique environnementale, est un ouvrage de 242 pages toutes nourries de près de 300 sublimes photos partant des côtes de l'Atlantique aux forêts denses et humides du Nord Congo. Des photos éblouissantes et merveilleuses qui attirent des observateurs avertis, réalisées par Thierry Foulon, fruit de nombreux séjours dans le pays. « A la découverte de la République du Congo au fil de l'eau » est à vrai dire un voyage iconographique à travers le Congo, mettant en exergue la beauté des paysages, la richesse de la faune et l'exubérance de la flore. Les textes de cet ouvrage sont des petits poèmes posés délicatement au fil de l'eau par Anne Bassi.

Le livre a pour ambition de toucher ses lecteurs, d'éveiller leur conscience et de servir de source d'inspiration à ceux qui cherchent à comprendre et à protéger la nature en conciliant respect du vivant et défis du développement. La forêt du bassin du Congo étant devenue aujourd'hui le premier puits de carbone de la planète, séquestrant annuellement six fois plus de carbone que l'Amazonie dégradée par une activité humaine non maîtrisée.

Le préfacier, Denis Sassou N'Guesso, a été aussi un directeur éditorial de premier ordre suivant avec attention semaine après semaine la réalisation de cet ouvrage, car au delà d'aimer les livres, il est très sensible aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Pour son auteur, ce livre est un tirage limité à trois cents exemplaires numérotés.

La cérémonie de présentation de cet ouvrage a été marquée aussi par la projection d'un film reflet en vingt-quatre images par seconde; une véritable découverte, un voyage au Congo auquel l'assistance y a été plongée. L'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada, a remercié tous ceux qui ont partcipé à la cérémonie. « Au nom du président de la République, je voulais justement vous remercier d'être si nombreux à la présentation de cet ouvrage qui en réalité présente le Congo, mais c'est une espèce d'invitation à aller le visiter et ce sera votre visa pour continuer ce voyage », a-t-il dit.

Pour sa part, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui s'est imposé comme un leader de la diplomatie verte mondiale, a remercié lui aussi l'auditoire d'être venu à la rencontre de l'Afrique en déclarant: « J'invite tous les amis à visiter l'Afrique et le Congo. Je vous invite jusque dans mon village. Merci d'être nombreux, c'est un honneur et un plaisir pour moi ».

Ce livre avait déjà été présenté pour une première fois lors de la réception à l'ambassade du Congo en France, le 15 octobre 2024, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso. Notons que c'est après plusieurs voyages au Congo que le reporter Thierry Foulon a découvert, en septembre 2023, la réserve d'Odzala Kokoua, située au Nord-Ouest du pays, récemment classée au patrimoine mondial de l'Unesco aux côtés de la réserve de la Sangha. Il a été subjugué par ces réserves d'une beauté sauvage et par cette nature tout à la fois secrète, spectaculaire et terrifiante, que lui et son équipe ont souhaité publier un livre grand format sur cette région du monde aussi riche que méconnue.