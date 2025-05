Congo-Brazzaville: L'école internationale turco-congolaise Maarif présente ses projets scientifiques innovants

L'école internationale Maarif Kinshasa-Brazzaville a organisé, le 23 mai à Brazzaville, la première édition du Festival des sciences, des arts et culinaires (FSAC) Congo.

L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen; des représentants des membres du gouvernement; des conseillers en charge de l'éducation; de l'inspecteur général de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation; du directeur de l'école internationale turco-congolaise Maarif Brazzaville et celui de l'école internationale turco-congolaise Maarif Kinshasa; du corps enseignant et du personnel administratif.

Au cours de la cérémonie marquée par une exposition photo et culinaire, les élèves ont présenté divers projets scientifiques et technologiques innovants ainsi que des oeuvres artistiques créatives qui ont retenu l'attention du public, à l'instar du détecteur d'obstacle pour les malvoyants, du prototype de main robotique, du générateur électronique, du plastique électrochimique, du plastique biodégradable, etc.

A cette même occasion, les parents et plusieurs autres invités de marque ont découvert et dégusté différents mets issus de nombreuses cultures du monde (Congo, Côte d'Ivoire, Chine, Yémen, Nigeria, Maroc, Syrie, Centrafrique, République démocratique du Congo (RDC), Tchad, Mali, Liban, Turquie, Cameroun, Benin, Gabon, Zimbabwe, etc).

Des récitals, un spectacle de danse traditionnelle et moderne de Turquie, de la RDC et du Congo ont été présentés tour à tour par les élèves de l'école internationale turco-congolaise Maarif.

Lors de l'exposition, l'on a pu admirer, entre autres, les portraits des présidents congolais, Denis Sassou N'Guesso, et de turc, Recep Tayyip Erdoğan ; des oeuvres en peinture représentant des figures emblématiques de l'Afrique comme Nelson Mandela.

Selon le directeur général de l'école internationale turco-congolaise Maarif Brazzaville, Muttalip Cansizoglu, la Fondation Maarif de Turquie a pour mission « de former une jeunesse consciente, innovante et productive, apte à relever les défis de demain ».

« Une célébration du savoir, de la créativité et du vivre-ensemble »

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Fondation Maarif de Turquie, à son président ainsi qu'aux membres du Conseil d'administration qui, sans hésiter, ont mis à la disposition de notre école les équipements scientifiques et matériels de laboratoire nécessaires pour stimuler l'apprentissage par le projet. C'est une célébration du savoir, de la créativité et du vivre-ensemble », a déclaré Muttalip Cansizoglu.

De son côté, l'ambassadeur de la Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen, a indiqué que « Ce festival, dans sa toute première édition, est d'une importance capitale car il valorise la recherche, les sciences, la technologie, les arts auprès du grand public, et notamment du jeune public. A travers cette activité, la Fondation Maarif voudrait encourager les jeunes à l'excellence dans l'innovation et la créativité artistique, afin de ne pas laisser tarir leurs vocations, car la Turquie est un pays à la pointe de la recherche scientifique et technologique et est très engagé dans la promotion de la créativité des jeunes ».

L'engagement de la Fondation Maarif de Turquie et l'implication de tout le personnel de l'école dans cette édition 2025 contribuent, selon lui, « à la richesse et au succès de ce festival scientifique, artistique et culinaire, dont le contenu est diversifié ».

Les écoles internationales Maarif sont gérées par la Fondation Maarif, une fondation publique turque créée en 2016. Elle est responsable de la création et de la gestion d'établissements scolaires allant du préscolaire à l'enseignement supérieur dans différents pays.