Congo-Kinshasa: Le PAM alerte - 28 millions de Congolais en insécurité alimentaire, en RDC depuis début 2025

Environ 28 millions de Congolais, principalement dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) notamment en Ituri, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et dans le Tanganyika sont désormais confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), l'intensification des conflits armés dans cette région a provoqué des déplacements massifs de populations, exacerbant ainsi l'insécurité alimentaire à des niveaux critiques depuis le début de l'année 2025.

Cette situation aggrave une réponse humanitaire déjà mise à rude épreuve en RDC et dans les pays voisins. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë dans ces provinces est passé de 6,6 à 7,9 millions, contribuant à un total de 28 millions de Congolais affectés par cette crise, indique le PAM.

D'après un rapport consulté le 24 mai 2025, plus de 90 % des ménages des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont touchés par cette crise alimentaire. Cette situation s'explique notamment par la hausse des prix des denrées locales, conséquence directe de l'insécurité qui entrave les routes commerciales et limite l'accès aux marchés. Par ailleurs, la production alimentaire dans le grand nord du Nord-Kivu, unimportant centre agricole, est gravement perturbée.

Le PAM souligne également que cette insécurité alimentaire concerne près de 140 000 Congolais ayant fui vers les pays voisins durant les quatre premiers mois de 2025. Parmi eux, les femmes, les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables, vivant dans des sites de déplacement souvent surpeuplés.

En réponse à cette crise, le PAM a assisté environ 1,1 million de personnes dans les provinces de l'Est entre janvier et mars 2025. Cependant, l'agence fait face à plusieurs défis majeurs, notamment l'insécurité persistante, la pénurie alimentaire et la fermeture de l'aéroport de Goma, un hub humanitaire clé.