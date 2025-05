Ethiopie: Le pays est apparue comme un modèle en matière d'initiatives vertes - Directeur de l'économie durable et bleue de la CUA.

Addis-Abeba — L'Éthiopie est un pays exemplaire dans son initiative « Héritage vert » et d'autres pays africains devraient s'en inspirer pour reverdir les zones plus sèches et lutter contre les effets du changement climatique, a déclaré Harsen Nyambe, directeur de l'économie durable et bleue de la Commission de l'Union africaine (CUA).

Dans un entretien discret accordé à ENA, Harsen Nyambe, directeur de l'économie durable et bleue de la CUA, a souligné que l'Éthiopie était devenue un modèle en matière d'initiatives vertes, servant d'exemple aux autres pays africains qui cherchent à lutter contre le changement climatique et à promouvoir des pratiques durables.

Nyambe a salué les efforts continus du pays dans le cadre de l'initiative « Héritage vert », indiquant qu'elle contribuerait significativement aux objectifs de l'initiative de la Grande Muraille verte lancée par l'Union africaine.

Lancée en 2007, l'Initiative de la Grande Muraille Verte visait à créer une vaste mosaïque de paysages verts et productifs en Afrique du Nord, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Elle imaginait une ceinture d'arbres, englobant diverses pratiques d'utilisation durable des terres et s'attaquant à des problèmes tels que l'insécurité alimentaire, la perte de biodiversité et la pauvreté.

Le directeur a souligné que l'initiative verte de l'Éthiopie était une lueur d'espoir, offrant de précieux enseignements aux autres pays pour reproduire son succès.

Nyambe a souligné la nécessité du partage des connaissances, car de nombreux pays manquent de l'expertise nécessaire pour mettre en oeuvre des initiatives similaires, appelant l'Éthiopie à s'engager activement dans le partage de ses expériences afin d'inspirer et de guider les autres.

« L'initiative verte de l'Éthiopie est un très bon exemple et nous pensons que l'Éthiopie peut également partager son expérience avec d'autres pays. De nombreux pays souhaitent s'inspirer de l'Éthiopie, mais ils manquent de savoir-faire. Si l'Éthiopie peut également s'impliquer davantage dans ce processus, partagez votre expérience ; ce sera très apprécié », a-t-il précisé.

Il a souligné que de telles initiatives favorisent la résilience et le développement durable face au changement climatique.

La fréquence croissante des sécheresses en Afrique de l'Est nécessite des mesures d'adaptation pour renforcer la résilience des communautés, a-t-il souligné, insistant sur l'importance de la collaboration avec le secteur privé et les partenaires afin d'obtenir des financements pour relever les défis communs liés à l'investissement dans les régions arides.

Si la volonté politique est présente, Nyambe a exhorté le secteur privé à s'engager pour exploiter le potentiel des zones les plus sèches du continent, soulignant que les opportunités économiques peuvent coexister avec la durabilité environnementale.

« Le principal défi que nous entendons est le manque d'investissements ; certains partenaires et le secteur privé estiment que les zones les plus sèches n'ont aucun potentiel ; pourtant, beaucoup reste à faire.

La plupart des communautés des zones les plus sèches n'ont pas les moyens de transformer le désert. C'est donc l'une des principales contraintes.

Nous souhaitons donc encourager les partenaires et le secteur privé à intervenir et à générer des revenus tout en renforçant la résilience des communautés des zones les plus sèches », a-t-il expliqué.