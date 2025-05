Congo-Kinshasa: Signature du protocole d'accord pour la construction de l'autoroute Banana-Kinshasa

Le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Infrastructures et Travaux publics, a signé, mardi 20 mai, un protocole d'accord avec l'entreprise chinoise Zhongshi Wozen Technology Co. LTD pour la construction d'une autoroute.

Cet ouvrage, d'environ 450 km, reliera la cité portuaire de Banana (Kongo-Central) à la ville de Kinshasa en passant par la ville portuaire de Matadi.

Selon des sources du ministère des Infrastructures et Travaux publics, cette autoroute moderne permettra d'améliorer la mobilité des personnes et des marchandises dans la partie Ouest de la RDC.

Elle facilitera également l'accroissement des échanges commerciaux dans la région concernée.

Le représentant de l'entreprise Zhongshi Wozen Technology Co. LTD a souligné l'importance de cette route, qui aura un impact social et économique.

« Cette voie permettra un grand changement et un développement significatif pour la population sur les plans économique et social. À vrai dire, le travail commence demain. Nous avons déjà acquis une connaissance approfondie de ce projet. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est que la formalisation administrative nous permettant d'entamer les travaux de terrain. Ces travaux débuteront dans un délai très bref », a-t-il indiqué.

L'équipe technique chargée de ce projet est constituée d'experts des structures spécialisées du ministère des ITP, notamment l'Office des routes, l'Agence congolaise de grands travaux et la Direction des ponts et chaussées de l'Administration du ministère des ITP.

Le protocole d'accord est conclu pour une durée de 12 mois, dont six mois consacrés aux études et six autres mois destinés à la mobilisation de fonds en vue de l'exécution des travaux dès la signature du contrat commercial.

Pour sa part, l'Agence de Pilotage de Coordination et de Suivi des Conventions de Collaboration (APCSC), structure gouvernementale, travaillera en lien avec l'entrepreneur afin d'assurer le suivi de la conception, la planification, les négociations, le financement et les autres aspects de cette collaboration.