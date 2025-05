Soudan: Ibtisam Al-Sheikh - L'idée de la « Plateforme des femmes pour la paix et la justice » est venue pour construire une société réconciliée

La responsable du Forum 'Femmes pour la paix et la Justice' Mme Ibtisam Abdalla a confirmé que l'idée de la plateforme est venue pour construire une société réconciliée et efficace basée sur le concept de paix et de justice. Elle a déclaré que la plateforme est basée sur le fait que les femmes sont un pilier fondamental de la société malgré l'oppression et les violations qu'elles ont subies à cause de la guerre menée par la milice rebelle FSR.

C'était lors de son discours au breifing régulier du ministère de la Culture et de l'Information, organisé par l'Agence de presse soudanaise aujourd'hui au commissariat de police de Port-Soudan.

Mme Ibrahim a expliqué que le Forum vise à construire une culture sociétale plus réactive aux questions des femmes, et vise également à changer les comportements et les attitudes négatifs à l'égard des questions des femmes, notant que les femmes en général ont été affectées par la guerre par la perte de leurs soutiens de famille et de leurs familles, en plus des graves violations physiques auxquelles elles ont été soumises.

Elle a ajouté que les médias jouent un rôle majeur, essentiel et vital dans la réflexion sur les problèmes des femmes et dans l'engagement avec elles afin qu'elles reçoivent le soutien nécessaire de toutes les parties concernées. Elle a salué l'intérêt et le soutien du ministre de l'Intérieur, chef du Mécanisme national de protection des civils, pour les programmes et les objectifs de la plateforme, soulignant le soutien de la plateforme à tous les efforts officiels de l'État pour garantir que les femmes reçoivent justice et leurs pleins droits.