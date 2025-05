Soudan: Le superviseur du comité d'enquête et d'investigation de la Commission nationale appelle les citoyens qui ont été victimes de violations à les signaler au comité

Le superviseur du comité d'enquête et d'investigation du Comité national d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire, Mawlana Al-Faki Al-Daw a appelé tous les citoyens concernés, en particulier les femmes qui ont été victimes de violations par la milice de soutien rapide, à se présenter au comité, soulignant la confidentialité des procédures légales et les garanties fournies par le comité pour demander justice pour le segment des femmes qui ont été victimes de violations par la milice.

C'était lors d'une conférence d'information organisée par le ministère de la Culture et de l'Information, organisée par l'Agence de presse soudanaise au siège de la police de l'État de la mer Rouge, qui a accueilli le Forum des femmes pour la paix et la justice pour discuter des violations contre les femmes et de leurs besoins après la guerre.

Mawlana Al-Faki Al-Daw a déclaré que ce qui empêchait d'engager et d'accélérer des poursuites judiciaires contre les auteurs de crimes contre les femmes était la nature de la société soudanaise, qui refusait de signaler les crimes, en particulier les crimes sexuels, par crainte de la stigmatisation sociale.

Il a ajouté que malgré cela, le comité a fait tous les efforts possibles pour atteindre les victimes sur place, soulignant qu'une équipe de femmes procureures travaille à Port Soudan dans les centres de déplacement pour recevoir les plaintes et engager des poursuites judiciaires, aux côtés d'un groupe de femmes policières spécialisées dans les cas de violence contre les femmes, les enfants et la famille. Il a expliqué que leur travail représente l'un des outils du comité national pour intenter des poursuites judiciaires contre ceux qui agressent les femmes.

Il a souligné que les femmes étaient le segment de la société le plus touché par les violations, et que tous les types de violations et de crimes stipulés par le droit international humanitaire et les lois soudanaises étaient pratiqués par les milices rebelles contre les femmes, y compris la violence sexuelle systématique, l'esclavage sexuel et les déplacements forcés.