Madagascar: Samuel Mahafaritsy - Base Toliara atteindra le seuil de rentabilité d'ici 10 ans

Participant actif à la Foire Internationale de Madagascar Base Toliara démontre que la transparence est aussi une priorité des priorités dans la gestion du projet. Samuel Mahafaritsy, directeur des Relations extérieures de Base Toliara, nous a expliqué durant l'interview qu'il nous a accordé un plus de détails sur l'avancement depuis le redémarrage du projet.

Pourquoi cette participation à la Foire Internationale de Madagascar ?

On peut dire que notre participation à la FIM est une grande première et arrive à point nommé. Nous nous réjouissons de notre présence parmi les opérateurs malagasy mais aussi internationaux car cela démontre que Base Toliara est aussi devenu un acteur économique incontournable du pays. Et c'est cela qu'il faut aussi expliquer au public. Comme vous le savez, durant la suspension du projet, on n'a pas pu communiquer pour informer le public sur les tenants et aboutissants du projet.

Après la réouverture pour laquelle nous remercions l'Etat, nous avons de nouveau le droit de communiquer, nous allons faire le maximum. La FIM nous permet justement de nous mettre en contact direct avec le public, les autorités, les politiciens. Bref tous ceux qui ont besoin d'être informés sur le projet Base Toliara, nous les accueillons dans notre stand pour répondre à toutes les questions possibles. Pour nous la FIM, c'est quatre jours de transparence totale. Les visiteurs de notre stand pourront par exemple savoir quels sont réellement les intérêts du pays dans ce projet

Justement où en êtes-vous actuellement en termes d'avancement du projet Base Toliara ?

Comme vous le savez, l'Etat a décidé la levée de la suspension au mois de novembre 2024. Actuellement nous sommes dans la phase de pré-construction qui devra durer en principe 14 mois à compter de cette levée de la suspension. Cette phase qui précède la décision d'investissement nous permet également de terminer les procédures et les travaux que nous avons commencés avant la suspension et qui ne sont pas encore terminés. Je peux citer notamment les compensations financières, la mise à jour des études géotechniques et environnementales, ainsi que les actions sociales.

Il y a aussi la relocalisation des tombes et des patrimoines culturels. Tous ces travaux sont en cours et se font dans le respect des us et coutumes des concernés ainsi que des normes internationales en vigueur en matière de projets miniers. Ce qui est aussi intéressant dans notre présence à la FIM c'est que nous y mettons à la disposition des visiteurs plusieurs documents comme le cahier des charges, le Plan de Gestion Environnemental, l'Étude d'impact environnemental ainsi que le rapport de développement durable. Tout le monde peut consulter librement ces documents. Pour résumer, le doute de ceux qui ne croient pas encore en ce projet sera dissipé après leur visite.

Quid de la rentabilité du projet ?

Comme je l'ai expliqué, on est encore dans la phase de reconstruction. La construction des différentes infrastructures commencera après cela. En principe, le projet d'extraction d'ilménite de Base Toliara atteindra son seuil de rentabilité dans les 9 à 10 ans à venir. Mais déjà actuellement, on enregistre beaucoup d'impacts d'avantages du projet, comme les contributions financières en termes de taxes, redevances et ristournes destinées aux collectivités territoriales et l'Etat.

Des projets sociaux sont menés dans les communautés locales concernées par le projet. Dans tous les cas, en tant que natif de la région Atsimo Andrefana, je peux vous dire que contrairement aux allégations des détracteurs qui, en fait, sont surtout actifs sur les réseaux sociaux, le projet Base Toliara est très utile pour le développement du pays, en général, et de la région et de Toliara, en particulier.

Sur le terrain, ce sont les partisans qui sont beaucoup plus nombreux que les opposants du projet. C'est pour cette raison que nous allons avancer en collaboration étroite avec les autorités et tous les partenaires pour faire de Base Toliara un outil pour le développement du pays. Pour terminer, j'invite tout le monde à visiter notre stand à la FIM 2025.