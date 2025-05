Congo-Kinshasa: Insécurité à Goma - La population appelée à développer une résilience préventive

Acteur de la société civile basé à Goma (Nord-Kivu), Vicar Batundi a conseillé, vendredi 23 mai, la population de cette ville et ses environs de développer une résilience préventive pour faire face à cette période difficile.

Il a donné ces conseils lors d'un entretien accordé à Radio Okapi.

Vicar Batundi a également proposé des consultations précoces et l'installation de cliniques de proximité afin de détecter d'éventuels cas de dépression à travers la ville de Goma et ses environs.

Selon lui, le nombre de morts subites, la séparation des familles et le changement brusque du mode alimentaire sont autant d'exemples éloquents illustrant et traduisant le traumatisme et le stress quotidien des habitants de la partie Est du pays.

« Nous constatons que la situation devient de plus en plus alarmante, avec notamment la perte de capitaux pour les commerçants et entrepreneurs, qui accumulent également des dettes. La séparation des familles pendant plusieurs mois, le changement brusque du mode alimentaire, mais aussi l'inondation des réseaux sociaux par des informations toxiques , des cas de tueries, de tortures et de kidnappings exposent les populations aux maladies », a déclaré Vicar Batundi.

Il a appelé au renforcement de la solidarité nationale et internationale afin que la population puisse se soutenir mutuellement face à cette situation difficile.