Cote d'Ivoire: Pdci-Rda/Valérie Yapo - 'Il faut une nouvelle convention pour désigner un candidat qui remplisse les conditions d'éligibilité'

Vingt-quatre heures après la fin du procès qui l'opposait à Tidjane Thiam, dame Valérie Yapo s'est confiée le 23 mai 2025, à la presse à Abidjan. Se félicitant de sa réintégration au sein de son parti par la décision de justice, Valérie Yapo a affirmé que le Pdci ne peut pas se payer le luxe de ne pas avoir un candidat à la présidentielle d'octobre 2025.

À six mois de la présidentielle, le président du Pdci, Tidjane Thiam, a été radié de la liste électorale. Du coup, il ne peut être candidat. « Nous sommes à cinq mois de l'élection présidentielle. Pourtant, notre parti est à l'arrêt, sans cap clair, sans candidat légitime. Le "candidat auto-désigné", M. Thiam, est aujourd'hui radié de la liste électorale. Il ne peut légalement se présenter. Mais certains veulent encore nous faire croire que le Pdci n'a pas d'autre option », a-t-elle avancé.

Afin d'éviter que le Pdci n'ait pas de candidat au scrutin présidentiel, Valérie Yapo a proposé à sa formation politique d'organiser une nouvelle convention pour choisir un candidat qui remplisse les conditions d'éligibilité. « Notre parti doit avoir un candidat qui remplisse les conditions d'éligibilité (...) Nous devons organiser une convention pour désigner un candidat », a-t-elle déclaré. Arguant que son action vise à sauver le Pdci. « Le Pdci doit être au rendez-vous d'octobre 2025 », a fait savoir Valérie Yapo. Et de marteler ceci : « Je dis non. Le Pdci-Rda ne peut être pris en otage par une ambition personnelle. Le Pdci-Rda doit avoir un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 ».

A l'en croire, ce candidat doit être « un homme ou une femme de convictions, d'expérience, de probité, remplissant tous les critères d'éligibilité et dont la candidature ne peut souffrir d'aucune réserve ».

Commentant le verdict du procès qui l'a opposé à Tidjane Thiam, Valérie Yapo s'est réjouie d'avoir mené un combat de justice et d'équité pour la démocratie interne au sein du Pdci. « Je sors de ce procès confortée à l'idée que j'ai mené un combat de justice et d'équité au nom de mon attachement aux valeurs et au rayonnement de notre parti, le Pdci-Rda. Ma volonté est de participer, à la suite de notre illustre président, Henri Konan Bédié, à la construction d'un Pdci-Rda uni, fort, crédible et prêt à gouverner dans la dynamique de l'héritage qu'il nous a légué », a-t-elle affirmé.

Me Alain Bokola a assisté sa cliente lors de cette rencontre avec la presse. Il a tenu à faire des précisions sur le procès qui a commencé le 20 mars 2025. « Nous ne sommes pas manipulé... Ma cliente a beaucoup de dignité », a précisé Me Alain Bokola. Soulignant que « c'est Valérie Yapo, la grande victime du Pdci-Rda », tout en se réjouissant de la réintégration de sa cliente au sein du parti.

Le feuilleton judiciaire opposant dame Valérie Yapo à Tidjane Thiam et le Pdci-Rda a connu son épilogue, le jeudi 22 mai 2025. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort, le tribunal a rejeté toutes les fins de non-recevoir et exceptions soulevées par le Pdci-Rda et Lynda Dadié-Sangaret ». Le Tribunal a déclaré recevables tant l'action principale que les demandes additionnelles formées par dame Valérie Yapo. La justice a dit son action partiellement fondée.